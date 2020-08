El golero Brian Heras superó el covid-19 y retornó a los entrenamientos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Bryan Heras, arquero titular del Deportivo Cuenca, confesó que él fue uno de los jugadores del club que dieron positivo por covid-19. El golero morlaco reveló como fueron sus días con este virus y cómo se recuperó.

El arquero de 25 ños fue quien pidió al club que le sometieran la prueba. Esto, después de que sintiera algunos síntomas y que familiares cercanos dieran positivo.



"A la semana, a los 4 o 5 días, comencé a sentir malestar del cuerpo, mucho dolor en las articulaciones y después le dí la noticia a Marcelo Velasco (coordinador), primero para que me puedan hacer un examen porque había dado positivo una persona que estuvo cercana a mí. Ahí me preocupe y me dije, tengo que ser responsable y tengo que ser responsable con mis compañeros también”, apuntó el golero en una entrevista M921 de Cuenca



Heras buscó la forma de evitar que más de sus compañeros se contagien. Se sometió a las pruebas y se aisló. Pero en su hogar no lo pudo contener el virus.



“Se contagió mi esposa y algunos familiares míos, pero gracias a Dios, aparte de lo malo que genera este virus, toda la familia ha podido estar muy bien de salud y han podido irse recuperando muy bien. Y creo que eso es lo importante”, afirmó Heras.



El retorno a las canchas, tras recuperarse del covid-19, no fue sencillo. Esta enfermedad dejó algunas secuelas en los primeros días.



“Me costó la respiración el día que volví a los entrenamientos, estuve 15 día con el virus y afecta un poco a los pulmones. También perdí el olfato y perdí el gusto, pero no pasó a mayores. Siempre estuve estable, doy gracias a Dios por tenerme todavía aquí y porque toda mi familia esté sana y saliendo de esta enfermedad que no se la deseo a nadie”, culminó Heras.