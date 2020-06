Germán 'Mono' Burgos dejará el banquillo del Atlético de Madrid 

LEA TAMBIÉN

El segundo entrenador del Atlético de Madrid, Germán 'Mono' Burgos, anunció este miércoles que al acabar la temporada dejará el equipo rojiblanco para dar sus primeros pasos "como primer entrenador", aunque quiere irse como "campeón de la Champions".

"A la finalización de esta temporada 2019/2020, iniciaré mis pasos como primer entrenador", afirmó el asistente de Diego Simeone, en un vídeo facilitado por el club colchonero.



"Creo que con más de diez años en primera división, estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo", añadió el 'Mono' Burgos, sin dar detalles sobre cuál podría ser su destino cuando abandone el Metropolitano.



Sin embargo, en este tiempo que queda para que salga del Atlético, el 'Mono' Burgos está dispuesto a darlo todo para cumplir "ese anhelo que tengo de salir campeón de la Champions, es un sueño que lo voy a ir a buscar".



"Hasta el último momento que esté acá (en el Atlético) intentaré cumplir los objetivos porque eso es lo fundamental, yo me quiero retirar del Atlético siendo campeón, eso que le quede claro a todo el mundo", aseguró.



El anuncio del segundo entrenador del Atlético no hace más que confirmar los rumores que desde hace unos meses corrían entre la prensa deportiva española.



Aunque no ha adelantado cuál podría ser su destino, según el diario AS, "en las últimas horas ha tomado fuerza la opción de Unión de Santa Fe".



Germán 'Mono' Burgos, que fue jugador del Atlético desde 2001 hasta su retirada en 2004, volvió al equipo rojiblanco como segundo entrenador del 'Cholo' Simeone en 2011.



Desde entonces, junto a Simeone, ha devuelto al Atlético de Madrid a la élite del fútbol europeo y acumulado un palmarés que incluye una Liga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.