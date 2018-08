Gastón Rodríguez: 'Si pasó algo tenían que decirlo después del partido'

LEA TAMBIÉN

Desde Río de Janeiro, en la previa del partido de definición ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el uruguayo Gastón Rodríguez le contó al periodista Stalin Cobeña que no dijo ningún insulto racista a Javier Quiñónez en el partido ante El Nacional.

En un video que publicó el comunicador que se encuentra con la 'U' en Brasil, el mediocampista charrúa asegura que son cosas que pasan en la cancha y respeta mucho a la gente de Ecuador.



"No es ninguna polémica. Soy sincero, no dije nada (...) Si pasó algo lo tenían que decir después del partido. Respeto mucho a la gente de Ecuador porque me tiene mucho cariño y si dije algo, tenían que haberlo dicho antes", fueron las palabras de Rodríguez.



El volante cuestionó que varios jugadores de El Nacional hayan salido a dar declaraciones de una actitud racista, cuatro días después del partido entre militares y albos.



"Ahora se ponen todos de acuerdo en decirlo, lo dijo un jugador, lo dijo otro. Si pasó algo lo tenían que decir después del partido", dijo Rodríguez, después de que Javier Quiñónez, Manuel Balda y hasta la dirigencia de El Nacional se pronunciara al respecto.

En declaraciones a Radio La Red (102.1FM en Quito), Quiñónez aseguró que el uruguayo le dijo: “eres ecuatoriano, negro y pobre”.



“Lo de pobre no me afecta. El dinero va y viene. Ser ecuatoriano es algo que me llena de orgullo y ser negro también porque es un grupo étnico muy importante. No estoy de acuerdo con que un extranjero o cualquier persona intente denigrarnos”, fue la reacción del jugador criollo.



Por su parte, El Nacional publicó en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su jugador: "El club rechaza enfáticamente las expresiones racistas en contra de nuestro futbolista (...) ¡No al racismo! ¡Estamos contigo Javier!".