Los futbolistas ecuatorianos tendrán actividad en las ligas de fútbol de México, Estados Unidos y Brasil 

La llave por los cuartos de final de la ‘MLS is Back’ entre Los Ángeles FC de José Cifuentes y Diego Palacios, y el Orlando City de Jhegson Méndez, es el partido más llamativo del inicio de fin semana, que tendrán como protagonistas a los futbolistas ecuatorianos.

Este partido abrirá una nueva jornada de actividad para los deportistas tricolores que actúan en el exterior, sobre todo en el continente americano.

En Europa, las ligas de fútbol de Alemania, Inglaterra, España, Rusia y Turquía finalizaron la actual temporada. Otras, como la liga de Italia, entraron en la recta final.



Salvo Felipe Caicedo y Joel Valencia, que aún debe jugar con el Brentford la final de los ‘playoffs’ por el ascenso a la Premier League, la mayoría de los tricolores que militan en clubes del ‘Viejo Continente’ ya no están en competencia.



No así en México, Brasil y Estados Unidos, cuyas ligas se mantienen activas y con ello los legionarios que militan en sus clubes. Estos son los partidos de los equipos de los ecuatorianos en el extranjero programados para este fin de semana:

Major League Soccer (MLS)

Orlando City vs. Los Ángeles FC



Tras dejar en el camino al campeón reinante, el Seattle Sounders de Xavier Arreaga, Los Ángeles del ‘Chiqui’ Palacios y Cifuentes enfrentarán al Orlando City de Méndez, por un cupo a las semifinales del torneo. Ellos son los únicos ecuatorianos que se mantienen en la disputa por el título.





Torneo Guard1anes 2020



El futbolista ecuatoriano Ángel Mena tendrá actividad el fin de semana. Tomado de Twitter

Puebla vs. Cruz Azul y FC Juárez vs. Necaxa (viernes 31 de Julio)

El Cruz Azul de Jonathan Borja quiere mantener su buen inicio de torneo y visitará al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El ganador podría afianzarse como líder de la tabla.



Por su parte, los ‘Rayos del Necaxa’ de Kevin Mercado se enfrentarán al FC Juárez de Érick Castillo y Jefferson Intriago. Ambos equipos no pudieron ganar en la primera jornada.



América vs. Xolos de Tijuana y Tigres vs. Pachuca (sábado 1 de agosto)

Miller Bolaños será el líder de la ‘Jauría’ en su visita al América, en el Estadio Azteca. Con un gol y una asistencia en el actual torneo, Bolaños es el capitán de la escuadra del Xolos, donde también juega Bryan Angulo.



En el Estadio Universitario, el Tigres de Jordan Sierra recibirá al Pachuca de Romario Ibarra, que quiere evitar una segunda derrota consecutiva tras caer en su debut ante las ‘Águilas’.



Toluca vs. Atlético de San Luis y Querétaro vs. Mazatlán (domingo 2 de agosto)

El partido entre los ‘Diablos Rojos’ del Toluca y los ‘Albirojos’ del San Luis, pondrá frente a frente a cinco ecuatorianos. En Toluca juegan Aníbal Chalá, Michael Estrada y Joao Plata. En San Luis están Anderson Julio y Fernando León.



Por su parte, con Jonathan Betancourt y Jonathan Perlaza, los ‘Gallos Blanco’ recibirán al Mazatlán en el Estadio La Corregidora. El equipo de los compatriotas perdió (3-2) ante el Pumas en la primera fecha.



Atlas vs. Pumas y León vs. Monterrey (lunes 3 de agosto)

En Atlas, el DT Rafael Puente no podrá contar con Renato Ibarra ante Pumas porque sigue lesionado. En Club León, Ángel Mena liderará la ofensiva de los ‘esmeraldas’ cuando reciban la visita del Monterrey en el Estadio León.

Campeonatos Estaduales en Brasil



En Brasil el Brasileirao aún no comienza, pero los campeonatos estaduales entraron en la recta final. Por el Campeonato Paulista, el Palmeiras de Érick Plúas y Jean Carlos Quiñónez debe afrontar las semifinales del torneo con un rival aún por definir. El partido está programado para el domingo 2 de agosto.



Ese mismo día el Atlético Mineiro, donde juegan Alan Franco y Juan Cazares, debe recibir al América-MG, por la semifinal del Campeonato Mineiro. El mediocampista de 21 años y exjugador de Independiente del Valle no podrá ser tomado en cuenta porque salió expulsado en el último compromiso del ‘Galo’.



El Sao Paulo (Campeonato Paulista) de Robert Arboleda y Joao Rojas; y el Vitória (Copa del Noreste) de Jordy Caicedo ya no están en competencia.