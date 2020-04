El futbolista Charles Vélez del Delfín se sumó al reto de cambiarse de 'look'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mediocampista del Delfín, Charles Vélez, se animó a realizarse un cambio de look extremo, al puro estilo del ‘Coco Challenge’. Las imágenes fueron compartidas por el club en sus redes sociales.

Vélez no es el primer deportista en arriesgarse a un cambio de imagen tan radical en nuestro medio: en días anteriores fueron varios los futbolistas que compartieron en sus redes sociales fotografías o videos afeitándose el cabello por completo.



Uno de los primeros fue Antonio Valencia, quien subió a su cuenta de Instagram una secuencia de videos en el que se puede ver cómo su esposa Zoila Meneses le afeita la cabeza. Otros futbolistas como Julio Angulo y Jefferson Orejuela también siguieron los pasos del ‘Toño’.



En el caso de Vélez, el equipo ‘cetáceo’ fue el encargado de subir las dos fotografías del futbolista de 27 años, como evidencia del cambio extremo, dando a entender que “A Charles Vélez la cuarentena le pasó factura”.



En la primera de ellas se puede observar a Vélez en compañía de su pareja, que se puso el traje de estilista, y su hijo, mientras espera ansioso que le afeiten la cabeza. En la segunda fotografía se muestra el resultado: toda la familia Vélez observan con mucha sorpresa la cabeza afeitada del futbolista. El más sorprendido de todos es el pequeño heredero.



Los cambios de look en casa son una de las alternativas con la que cuentan los atletas para sobrellevar la cuarentena. Debido a la restricción, los futbolistas no pueden recurrir a barberías, peluquerías o estilistas para mantener o cambiar su imagen. Por lo que no sería raro que una vez que se reanude la LigaPro, sean muchos más los que se acojan a esta nueva moda.