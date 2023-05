El 'Star Wars Day' y la 'Fuerza' en el fútbol ecuatoriano

En Liga de Quito también se recordó el Día de Star Wars. Foto: LDU Oficial

Las celebraciones del 4 de mayo en el Día de Star Wars ('Star Wars Day') también se realizan en el fútbol ecuatoriano. Equipos, jugadores y hasta en la selección de Ecuador se deseó 'que la fuerza nos acompañe'.

Es más, hay jugadores como el joven 'crack' ecuatoriano Kendry Páez que festejan su cumpleaños en esta jornada.

Star Wars, la afamada saga de películas de ciencia ficción ha trascendido el mundo del cine para ser parte de la cultura popular de todo el planeta. Tanto es así que el 4 de mayo se festeja el Día de Star Wars.

Se trata de una fecha en la que los seguidores de la saga celebran por todo lo alto con el 'May the fourth be with you' (Que el 4 de mayo te acompañe). La frase se originó en Reino Unido.

El 'May the fourth be with you' (Que el 4 de mayo te acompañe) es similar al 'May the force be with you' (Que la fuerza te acompañe). Esta última frase es icónica de los poderosos Jedis.

El día y esas frases no pasan desapercibidas en el mundo del deporte.

"Hoy juega Liga, Que la fuerza esté con nosotros!" publicaron los albos de Liga de Quito en sus cuentas oficiales.

El mensaje está acompañado con una imagen de jugadores con trajes de Jedis y además sables láser, como los que usan los personajes en las películas de George Lucas.

LDU jugará desde las 19:00 de este 4 de mayo del 2023 ante Botafogo, en Brasil, por la Copa Sudamericana.

Desde la cuenta en Twitter @LaTri, de la selección de Ecuador, también se realizó una llamativa publicación con la imagen de Piero Hincapié y la etiqueta #MayThe4thBeWithYou.

Así, en el mundo entero muchos clubes y jugadores se sumaron a las celebraciones.

"Yo soy tu padre", publicó el Atlético de Madrid con una imagen del DT Diego Simeone. Esa frase es una de las más icónicas en el universo Star Wars.

Kendry Páez cumple 16 años

Independiente del Valle también publicó una imagen de su joven estrella Kendry Páez, quien cumple 16 años este 4 de mayo.

El futbolista tiene todo arreglado para jugar, desde el 2025, en el poderoso Chelsea de la Premier League.

Los rayados recordaron el cumpleaños del futbolista y también colocaron la etiqueta #MayThe4thBeWithYou.

