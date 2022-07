¿Qué pasa con la final de la Libertadores en el Monumental?

Panorámica del estadio Monumental de Guayaquil. Foto: Barcelona

Redacción Bendito Fútbol (I)

La Conmebol estudia la posibilidad de un cambio de sede para la final de la Copa Libertadores2022 de acuerdo a la cadena Globo de Brasil. El Estadio Monumental de Barcelona, en Guayaquil, fue designado para ese encuentro pero ahora se habla de un eventual cambio.

La razón por la cual la final no se podría llevar a cabo en el escenario guayaquileño es que no ha cumplido con los últimos requerimientos exigidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entre ellos está la adecuación de la infraestructura de la transmisión, la cual no estaría apta para el acontecimiento.



Según el medio brasileño, las reuniones en el ente son constantes para tomar una decisión sobre el tema. En caso de que la determinación sea negativa para los canarios, esta sería la segunda ocasión en la cual se cambia la sede.



En 2019, el último choque del certamen se iba a llevar a cabo en Santiago de Chile, sin embargo, el evento fue trasladado debido a las protestas sociales. La final entre Flamengo y River Plate se llevó a cabo en Lima, Perú.



Con respecto a la transmisión de partidos, el Monumental ya ha acogido a la Copa Libertadores en instancias decisivas. En 2021 lo hizo cuando Barcelona llegó hasta las semifinales del certamen. De igual forma, cuando la Selección del Ecuador ejerció su localía en dicho reducto, los compromisos fueron televisados.



Supervisión y esfuerzos en el Monumental

El cuadro canario, dueño del estadio Monumental, ha contado con reuniones e inspecciones de parte de la Conmebol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y el Municipio de Guayaquil se han unido a los encuentros y al proyecto.



Uno de los objetivos es que, por medio del espectáculo, se puedan promover aristas económicas, turísticas y culturales, por lo cual la ciudad quiere estar preparada para ello. A su vez, los toreros han anunciado las remodelaciones que ejecutan en su estadio.



Entre las acciones realizadas se han hecho trabajos en el césped, camerinos y localidades. Las adecuaciones en la sala de prensa también están planeadas, así como la implementación de sillas y de más pantallas.