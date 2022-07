Hinchas de Liga critican a Luis Zubeldía que recibió un vehículo nuevo

Luis Zubeldía, entrenador de Liga, recibió un vehículo nuevo por parte de uno de los auspiciantes del club. Foto: Twitter @LDU_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

El director técnico Luis Zubeldía, de Liga de Quito, recibió un vehículo nuevo como regalo de la institución y de uno de los auspiciantes del equipo universitario. La entrega se realizó el 21 de julio del 2022, solo dos días después de la eliminación de LDU en la Copa Ecuador.

Liga visitó al Imbabura SC en Ibarra y perdió 2-1 pese a ser el equipo favorito por su historia, plantel actual y porque su rival milita en la Serie B de Ecuador.

Este 21 de julio, la 'U' compartió imágenes de la entrega del vehículo a través de sus redes sociales. Ante ese anuncio, hubo hinchas que reaccionaron y se mostraron molestos e inconformes con el ‘Rey de Copas’.



“Lo premiaron después de dejar a Liga fuera de todo y con una gran duda de siquiera va a pelar puesto de Libertadores”, enfatizó un aficionado.



A pesar de ser el favorito en la llave y vigente campeón de la Copa Ecuador, Liga fue eliminado por Imbabura tras caer 2-1. Los albos no solo fueron superados por el resultado sino también por la forma de juego.



“Por eso es que no cambia esa actitud de conformista y perdedor que tiene. Si lo premian por dejarse eliminar de una forma boba”, publicó otro fanático.

Luis Zubeldía y otras derrotas

La Copa Ecuador no fue la única competición en la cual no avanzó Zubeldía, ya que también quedó fuera en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y perdió la oportunidad de ganar la primera etapa de LigaPro



“Queda eliminado y le dan un carro, que le daban si clasificaba”, fue otro de los comentarios que se leyeron en las redes sociales, en contra de Luis Zubeldía.



Ya sin copas por las cuales competir a Liga solo le queda el campeonato nacional para salvar la temporada.



El objetivo principal sería llegar a la final para enfrentarse a Barcelona SC, en caso de que eso no sucediera, Liga intentará de clasificar a la Copa Libertadores 2023.



El próximo partido de los albos será ante Universidad Católica por LigaPro, en el Olímpico Atahualpa, el domingo 24 de julio a las 16:30.

Luis Zubeldía: "Gracias a @EcuadorMazda a nombre de LIGA, desde que llegué a LIGA he podido ver el apoyo de la marca a la institución, no me queda ninguna duda de que nos seguiremos potenciando mutuamente." pic.twitter.com/2ttrx5otEj — LDU Oficial (@LDU_Oficial) July 21, 2022