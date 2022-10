Piero Hincapié recordó el autogol ante Paraguay en eliminatorias

Piero Hincapié, seleccionado de Ecuador. Foto: archivo / EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El defensa Piero Hincapié se ha consolidado en la selección de Ecuador que jugará el Mundial Qatar 2022. Sus condiciones lo tienen en la mira de grandes clubes de Europa, pero el autogol que marcó ante Paraguay sigue siendo uno de sus momentos más difíciles de superar. El futbolista habló al respecto.

El debut de Piero Hincapié con la selección absoluta de Ecuador se dio en la Copa América de Brasil 2021 ante Colombia en la primera fase. El camino de la Tri fue truncado por Argentina en los cuartos de final con una goleada por 3-0, con expulsión incluida del actual jugador del Bayer Leverkusen.



En adelante, Piero Hincapié lleva jugados 21 partidos oficiales y anotó un gol. Fue ante Venezuela en Quito en la victoria de 1-0 por las eliminatorias sudamericana rumbo a Qatar 2022.

El autogol ante Paraguay

En el andar de Piero Hincapié con Ecuador no todo ha sido siempre satisfactorio y uno de los momentos más complicados fue el que vivió en la derrota 3-1 ante Paraguay en Ciudad del Este en la penúltima fecha de las eliminatorias. A pesar de ese traspié, Ecuador aseguró su clasificación con una fecha de antelación.

​

Este jueves 20 de octubre de 2022 habló de ese momento con ESPN Ecuador y reveló el autoanálisis que hizo y el apoyo que recibió de parte de Gustavo Alfaro, el entrenador que confió en su talento a pesar de su juventud y nula experiencia con la selección mayor.



"Fue un error demasiado grande la verdad (...) yo sabía lo que había hecho, lo que había pasado en ese momento, fue algo difícil para mí", arrancó diciendo el jugador que a su corta edad jugó en las ligas de Ecuador y Argentina.



Piero Hincapié explicó que tomó ese error como una oportunidad de mejorar aún más su juego para brindarle seguridad a la selección de Ecuador y su club.



"Hay cosas que hay que cambiar, hay que ver hacia adelante y no me puedo estancar en eso, hay muchos partidos por delante, debo llegar a mi club y hacer lo mejor y son etapas que tienes que pasar", aseveró.



Sobre el apoyo que recibió de Alfaro, indicó que el argentino de 60 años "siempre" le "brindó su confianza, me dijo que no me estanque en las cosas que a veces hago mal", sostuvo.



Ecuador integra en Qatar el Grupo A. El 20 de noviembre inaugurará la competencia ante los anfitriones. En la segunda fecha se verá las caras con Países Bajos, una de las selecciones favoritas para avanzar de ronda. En la tercera fecha se topará contra Senegal, los actuales campeones de África.

