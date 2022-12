Pelé 'puede estar cosechando lo que sembró' dice periodista brasileña

Pelé atraviesa por un grave cáncer de colon que lo tiene internado desde el 29 de noviembre de 2022. Foto: EFE

Brasil y el mundo del fútbol están pendientes del delicado estado de salud de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien padece de un agresivo cáncer de colon que lo tiene internado en Sao Paulo desde el 29 de noviembre de 2022.

Aunque desde el miércoles 21 de diciembre el hospital Albert Einstein no ha emitido ningún comunicado médico sobre su situación, la situación no parece estar mejorando, según dejan entrever los mensajes de sus allegados.

A la espera de detalles del estado de salud de Pelé, una grabación del programa 'A tarde e sua', de 'RedeTV', se ha vuelto tendencia en Brasil.

Todo, por las duras declaraciones de la periodista Sonia Abrão, quien aseguró sin aspavientos que Pelé, en su momento más duro, "puede estar cosechando lo que sembró".

'El universo se lo está cobrando'

"Él puede estar cosechando lo que sembró", empezó la reportera Abrão, en su programa vespertino, durante el comienzo de una charla sobre el estado de salud de Pelé.

"Yo no consigo, lo juro, sentir mucho dolor por Pelé. Lamento y no quiero que le pase a ningún ser humano, pero la crueldad que él fue capaz de cometer con su hija (...), quien no tenía un problema de movilidad, que tenía un problema de estar en sus últimos días de vida, ella tenía un cáncer extremadamente agresivo, ella pidió para ver a su papá, para hablar con él por lo menos por teléfono, y él no hizo eso. Entonces yo no consigo conmoverme con su sufrimiento", añadió, haciendo alusión a la experiencia de Sandra Regina, una hija que Pelé demoró en reconocer.

"A quien tiene coraje de hacer eso, claro que el universo le va a cobrar el precio, yo creo que a él el universo ya se lo está cobrando", concluyó la presentadora.

El video de sus declaraciones ha desatado una ola de debate en Brasil. Internautas debaten sobre el fondo y la forma del mensaje.

Pelé y su hija Sandra

Sandra Regina Arantes do Nascimento fue la hija que tuvo Pelé con Anisia Machado, una mujer que trabajaba como empleada doméstica en su casa y la de su familia, ubicada en Santos, en Sao Paulo. Sin embargo, ‘O Rei’ no la reconoció hasta que la Justicia lo obligó a realizarse pruebas genéticas, que salieron positivas.

Pelé reconoció a Sandra en 1991, luego de un proceso judicial que llevó diez años.

Sandra Regina fue pastora evangélica y estuvo en la política como concejal de Santos, su ciudad natal.

Sin embargo, en 2005 le fue detectado un cáncer de mama, que le ganó la batalla un año después: en 2006, y con 42 años, Sandra Regina murió luego de que el cáncer hubiera hecho metástasis. Según Sonia Abrão, Pelé no habría ido a visitarla en sus últimos días, a pesar de que ella se lo hubiese pedido.

