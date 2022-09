Partidos y horarios de la fecha 9 de la LigaPro en Ecuador

Liga recibirá al Orense en la fecha 9 de la LigaPro. Foto: Twitter Liga de Quito

Los partidos de la novena fecha de la segunda etapa de la LigaPro se jugarán entre el viernes 2 y el lunes 5 de septiembre de 2022. Aucas llega como líder.

Trascurrida más de la mitad de la última ronda del campeonato ecuatoriano, los equipos que pueden disputar la final con Barcelona empiezan a perfilarse. Asimismo, aquellos que luchan por no descender deben conseguir puntos de forma urgente, pues sus chances se terminan.



Los orientales, quienes llevan el liderato con 18 puntos y acumulan un invicto de 13 partidos en la competición, prometen dar el espectáculo de la fecha ante Universidad Católica. Los camarattas se encuentran en la sexta posición con 13 unidades.



El cuadro que le pisa los talones a Aucas es Independiente del Valle. Los rayados están a tan solo dos puntos y buscarán volver a la cima con un tropezón de los aurigranas. Su compromiso será ante el Deportivo Cuenca y podrán contar con sus titulares. Aunque en breve disputarán la semifinal definitiva de la Copa Sudamericana, en la ida ganaron 3-0, por lo que tendrían la posibilidad de rotar su plantilla.



Liga, Emelec y Barcelona -en ese orden- son perseguidores de los dos primeros. Entre los equipos, el que luce con mayores posibilidades es el de Quito, los dos de Guayaquil no han podido tener regularidad.



Dentro de la zona por la pelea de la categoría. Macará y 9 de Octubre deben sumar y esperar que no lo hagan Técnico Universitario ni Cumbayá. Estos dos últimos son quienes, de momento, no descenderían.



Fecha 9 - Segunda etapa

2 de septiembre de 2022

Partido: Emelec vs. Cumbayá.

Hora: 19:00

​Estadio: George Capwell

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming)



3 de septiembre de 2022

Partido: Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle.

Hora: 14:00.

​Estadio: Alejandro Serrano Aguilar.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming).



Partido: Guayaquil City y 9 de Octubre.

Hora: 16:30.

​Estadio: Christian Benítez.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming).



Partido: Gualaceo vs. Barcelona.

Hora: 19:00.

​Estadio: George Capwell.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming).



4 de septiembre de 2022

Partido: Macará vs. Mushuc Runa.

Hora: 14:00.

​Estadio: Bellavista

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming)



Partido: Liga de Quito vs. Orense.

Hora: 16:30.

​Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming)



Partido: Universidad Católica vs. Aucas.

Hora: 19:00.

​Estadio: Olímpico Atahualpa.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming)



5 de septiembre de 2022

Partido: Delfín vs. Técnico Universitario.

Hora: 19:00.

​Estadio: Jocay.

Transmisión: GolTv (Televisión) y Star + (Streaming)