Partidos del campeonato ecuatoriano que se juegan este 25 de febrero

El campeonato ecuatoriano se inició con la derrota de Liga de Quito ante Deportivo Cuenca. El torneo continuará con tres partidos este sábado 25 de febrero.

El viernes 24 de febrero arrancó el torneo nacional y también mostró la primera sorpresa. Pese a su favoritismo y a la docena de incorporaciones que realizó, aquello no bastó para plantarse ante sus rivales.



La escuadra morlaca se impuso por un marcador de 2-0 y sus adversarios vieron a su DT y a un jugador. Enzo López y Francisco Mera fueron quienes pusieron el triunfo para el 'Expreso Austral'.



En lo que resta de la fecha, los duelos que se llevarán a cabo tendrán como principal atractivo a Barcelona, Emelec y El Nacional. Asimismo, Independiente del Valle -que a futuro disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana- también se medirá. Ninguno de estos clubes se medirá entre sí.



Durante este sábado 25 de febrero, los rayados se enfrentarán a Mushuc Runa. Debido a su cotejo venidero ante el Flamengo, el DT Martín Anselmi deberá decidir si utiliza un equipo alternante o pone a sus titulares.



Al duelo de la escuadra de Sangolquí le seguirá el de Guayaquil City y Cumbayá. Este será el segundo de la jornada a las 16:30.



El partido estelar y de cierre contará con Barcelona como protagonista. Los toreros jugarán ante Gualaceo a las 19:00 y visitarán el Estadio Jorge Cantos Andrade.

Itinerario de la fecha 1 en LigaPro

25 de febrero.

Partido: Independiente del Valle vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

​Estadio: Banco Guayaquil.



Partido: Guayaquil City vs, Cumbayá.

Hora: 16:30.

Estadio: Christian Benítez.



Partido: Gualaceo vs. Barcelona.

Hora: 19:00.

Estadio: Jorge Cantos Andrade

