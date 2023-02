Los partidos amistosos del 18 y 19 de febrero del 2023 en Ecuador

Liga de Quito y Deportivo Cuenca en la final de la Copa de Campeones. Foto: LDU

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los equipos de la LigaPro Serie A de Ecuador jugarán los últimos partidos amistosos antes de la competencia oficial. Ocho equipos saltarán a la cancha este fin de semana, el sábado 18 y el domingo 19 de febrero del 2023.

El plato fuerte de la jornada será el choque entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca en la final de vuelta del torneo amistoso Copa de Campeones Edgardo Bauza.



El compromiso arrancará el domingo 19 desde las 16:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El ecuatoriano Guillermo Guerrero fue designado como el juez central para este partido comprobatorio que tiene en juego un título.

Los partidos amistosos

El sábado 17 el turno es para la Universidad Católica y Mushuc Runa. El juego corresponde a la denominada Tarde Cammarata que servirá para que los capitalinos presenten formalmente a sus jugadores para afrontar la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.



El duelo arrancará a las 14:00 en el estadio Olímpico Atahualpa y será la oportunidad para ver en acción a Franklin Guerra, Darlin Leiton, Tomás Oneto (Argentina), Cristian Colmán (Paraguay), Rafael Romo (Venezuela) y Mauro Díaz (Argentina), las nuevas caras del equipo para el 2023.



Otra presentación estará a cargo, el mismo, por parte del Gualaceo que recibe en el Jorge Andrade Cantos a Libertad FC de Loja. El balón rodará desde las 16:00 y espera contar con el apoyo masivo de los hinchas de los azuayos.



Barcelona SC también jugará, pero cerrada a puerta cerrada en el estadio Monumental ante Toreros FC. Esta será el último partido antes del arranque de la LigaPro planteado para el viernes 24 de febrero.

18 de febrero

Partido: Barcelona vs. Toreros FC

Hora: 08:30

Estadio: Monumental

Ciudad: Guayaquil

* A puerta cerrada



Partido: Universidad Católica vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Ciudad: Quito

Transmite: Teleamazonas



Partido: Gualaceo vs. Libertad FC

Hora: 16:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues

19 de febrero

Partido: Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca

Hora: 16:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Ciudad: Quito

Transmite: Star+

