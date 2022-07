Nilson Angulo deslumbró con regates en Bélgica

Nilson Angulo ha mostrado sus dotes futbolísticos durante la pretemporada del Anderlecht. Foto: RSC Anderlecht

Paulo Álvarez (D)

El futbolista Nilson Angulo deslumbró con su talento en el RSC Anderlecht. Durante los últimos partidos ha acumulado minutos y sorpredió con sus regates.

El extremo fue transferido al fútbol de Bélgica desde Liga de Quito en junio de 2022. Los dirigentes del conjunto europeo se mostraron emocionados por lo que el joven le podría brindar a su institución y no se equivocaron.



El primer espaldarazo que recibió fue cuando supo que se uniría al primer equipo, igual que en Ecuador, y no estaría con los juveniles. La joya tricolor apenas tiene 19 años, los cuales los celebró en el viejo continente.



En los choques de preparación de cara a la temporada en la que el club disputará su torneo local y las fases previas de UEFA Europa League, el delantero busca ganarse la titularidad. En el último compromiso amistoso deslumbró con sus regates y su escuadra se hizo eco de ello.

Los belgas enfrentaron al Helmond Sport de la segunda división de los Países Bajos y vencieron con un marcador de 2-0. Aunque no convirtió los goles, se mostró incisivo y como una opción ideal en ataque.



Una de las jugadas más destacadas del puntero derecho fue una gambeta ante un rival y, posteriormente, un sombrero sobre el siguiente. El elenco europeo tituló la jugada como 'Joga Bonito'.

Al aterrizar en Europa, Angulo cumplió su sueño y se comprometió a aprender de la nueva experiencia y causar impacto en su cuadro. En su presentación se describió como un futbolista que puede ser desequilibrante en los duelos mano a mano.

El próximo partido de pretemporada para el Anderlecht será contra el Olympique del Lyon. Con el cuadro francés podrán poner más alta la vara para medir el rendimiento de sus jugadores.

La temporada de la Jupiter League (Bélgica) iniciará el sábado 23 de julio y el rival de Angulo será el Oostende. En dicha competición también se podrá observar a William Pacho y Anthony Valencia, que defienden los colores del Royal Amberes.