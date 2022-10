¿El Nacional sumará otra estrella si gana el campeonato de la Serie B?

Jugadores de El Nacional festejan un gol ante Libertad, en el estadio Atahualpa, el 20 de octubre del 2022. Foto: Twitter @elnacionalec

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Nacional confirmó su ascenso la Serie B del fútbol ecuatoriano, pero aún no gana este campeonato. Si lo llegara a hacer, ¿esa estrella se sumará a las que luce con orgullo en su laureada camiseta?

Si bien representaría un título más en sus vitrinas, regularmente los títulos de ascenso no suelen ser tenidos en cuenta en escudos ni indumentaria en el fútbol ecuatoriano.

Las 13 estrellas doradas que el 'Bi-Tri' posee del lado del corazón en su camiseta representan los títulos conseguidos a nivel nacional. En caso de las estrellas plateadas, en la parte inferior, estas corresponden a los subcampeonatos.



La promoción del club fue la segunda de su historia, pues antes descendió en 1979 y retornó en el mismo año a la primera categoría. Tras haber conseguido tal logro, el club no lo tuvo en cuenta como un campeonato de alto nivel.



Otros clubes que han conseguido trofeos en la Serie B tampoco han colocado estrellas en sus clubes por ello. Los dos últimos que se hicieron con el título de tal división fueron 9 de Octubre y Cumbayá, mas ninguno incurrió en ello.



Aunque aún quedan seis puntos en disputa y no se ha definido al ganador del campeonato, para que a El Nacional se le escape el primer puesto deberá caer en los dos partidos que le restan e Independiente Jrs deberá ganar los que le corresponden. Los criollos le llevan al cuadro de Sangolquí una ventaja de cinco puntos y solo quedan seis en disputa.



El ascenso del 'Rojo' se produjo porque sacó la suficiente distancia sobre el tercer aspirante a la promoción. De esta forma, el segundo boleto hacia la Serie A se otorgará a Libertad o América. Independiente Jrs no puede subir hacia la máxima división puesto a que es filial de Independiente del Valle.

El Nacional y otros casos

Si bien no todos los equipos tienen la misma política para colocar estrellas en su escudo, existen casos en los que se han relegado los títulos locales. Liga de Quito e Independiente del Valle son un ejemplo de ello.

En el caso de los albos, cuatro de los distintivos les adornan aunque tienen 11 títulos locales. Aquello se debe a que las insignias representan los trofeos internacionales que poseen: Copa Libertadores, Sudamericana y dos Recopas.



Independiente del Valle cuenta con una situación similar. Los rayados tienen dos trofeos de Copa Sudamericana y uno nacional. Por tal razón cuentan con dos en su camiseta.

Igual se vale

Un caso emblemático en torno a la colocación de estrellas que no tenían que ver con un campeonato mayor lo tuvo como protagonista a Barcelona. El cuadro torero, durante una etapa, se bordó dos de color negro.



Estas representaban los dos subcampeonatos que tenía en la Copa Libertadores. Nada les impidió a los guayaquileños hacerlo y tampoco es inconveniente para otros. Eso sí, cada equipo sabe la importancia que le da a sus conquistas.

