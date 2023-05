Michael Estrada no continuará en Cruz Azul de México

Énner Valencia festeja su gol con Michael Estrada. Foto: FEF

Redacción Bendito Fútbol (D)

El ecuatoriano Michael Estrada no seguirá como refuerzo del Cruz Azul de México. ‘La Máquina’ se despidió del jugador, en redes sociales, este miércoles 10 de mayo de 2023.

Cruz Azul agradeció a Michael Estrada por su corto tiempo en ‘Los Cementeros’.



“Agradecemos la entrega durante tu estancia en La Máquina, Michael. Deseamos que te vaya muy bien en futuros proyectos”, publicó Cruz Azul en sus redes y lo acompañó con fotos del delantero ecuatoriano.

Etapa complicada en Cruz Azul

Michael Estrada llegó al Cruz Azul en agosto de 2022, luego de perder protagonismo en el DC United de la Major League Soccer.



Su traspaso se debió a que el ariete no sumaba minutos en Estados Unidos y con el Mundial Qatar 2022, a la vuelta de la esquina, el tricolor cambió de aires para no perder su puesto en la Selección de Ecuador.



El ecuatoriano empezó bien su etapa en el Cruz Azul. Su primer torneo fue el Apertura 2022, donde marcó tres goles y asistió en una ocasion en 11 partidos, de los cuales solo en seis fue titular.



Sin embargo, tras el Mundial de Qatar, no logró asentarse en el equipo y perdió la titularidad. La recuperó en la etapa final cuando Ricardo Ferretti asumió como DT.



En el Clausura 2023, Michael Estrada disputó 13 partidos, seis como titular y no marcó ni asistió.



Su último gol con Cruz Azul fue en octubre de 2022. Tuvo una sequía goleadora de más de casis seis meses.



La etapa de Michael Estrada en Cruz Azul se resume en 24 partidos disputados, y solo en la mitad fue titular.

En poco más de 957 minutos, el ex Macará participó en cuatro tantos (tres goles y una asistencia). El ecuatoriano necesitó de 239 minutos para producir un gol en ‘La Máquina Celeste’.

