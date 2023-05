Los comentarios de Martín Anselmi tampoco cayeron bien a Álex Aguinaga

Álex Aguinaga durante un cotejo entre Emelec y Liga en el 2016. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (D)

Álex Aguinaga reprochó al entrenador de Independiente del Valle Martín Anselmi tras el partido entre Gualaceo e Independiente del Valle.

En aquel compromiso, el plantel de Sangolquí venció por 1-2. Michael Hoyos y Kevin Rodríguez dieron vuelta a un partido en el que habían perdido el primer tiempo.



Después del partido entre los rayados y el plantel azuayo, el estratega argentino se refirió al partido y a su triunfo. Este criticó las instalaciones del conjunto local y señaló que aquello jugó en contra de su equipo a pesar del triunfo.



Tras los comentarios de Martín Anselmi, el histórico de la Selección de Ecuador se refirió al entrenador y le dejó un mensaje. En diálogo con la Radio Redonda, Aguinaga señaló que entiende las quejas del gaucho, pero la manera en la que lo dice es lo que genera malestar, así como el sacar en cara sus títulos.



"A los ecuatorianos nos caracteriza la humildad. No nos gusta ese tipo de declaraciones: '¿Quién te crees? ¿A quién le ganaste?', como dicen los argentinos. Tranquilo. Puedes ser campeón del mundo y tu ves a Scaloni tras ello y nunca le he escuchado decir algo así", manifestó.



Ante ello, Aguinaga también señaló que fue exagerada la postura del entrenador. "Parece que nunca hubieran pisado una cancha. Podías ir a jugar en potreros, pero tenías que hacerlo. En mi época las canchas no eran unas alfombras", agregó.

​

Martín Anselmi y el malestar de Gualaceo

"No sabemos ganar en estas canchas. Es así. A mí me contratan para tocar la pelota y hacer goles. Hoy ocurrió un milagro porque nos pasamos el balón, mal porque la cancha está mala, pero pudimos darlo vuelta", fueron las declaraciones de Martín Anselmi después del compromiso.



Tras ello, Gualaceo no tardó en reaccionar y Leonardo Vanegas, DT del equipo, así como Walter Hinostroza, arquero, reaccionaron. El primero pidió respeto para su escuadra y el segundo señaló que los negriazules fueron favorecidos por el árbitros.



"Contraten una cancha para ellos (...) Igual ganan y dicen que no están acostumbrados. Que se vayan a otro país, a otra liga. Felicito lo que hacen, pero me molesta que traten despectivamente a los demás equipos y jugadores", dijo Vanegas.

Visita nuestros portales: