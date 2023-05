'¡Que se vayan a otro país!' DT de Gualaceo va de frente contra Independiente del Valle

Leonardo Vanegas, entrenador de Gualaceo SC. Foto: Twitter del Club

Ronald Ladines (D)

El DT de Gualaceo, Leonardo Vanegas, no aguantó las críticas de su colega de Independiente del Valle y fue de frente a la pelea contra el recampeón de América.

“Que se vayan a otro país, a otra liga. Felicito lo que hacen, pero me molesta que traten despectivamente a los demás equipos y jugadores”, dijo molesto Leonardo Vanegas, como respuesta al DT de Independiente, Martín Anselmi.

Esto ocurrió después de la derrota de Gualaceo, como local, contra Independiente del Valle, por la novena fecha del campeonato ecuatoriano. Anselmi se había quejado de la cancha del estadio Jorge Andrade, lo que generó la molestia de Vanegas.

“No sabemos ganar en estas canchas. Es así. A mí me contratan para tocar la pelota y hacer goles. Hoy ocurrió un milagro, nos pasamos el balón mal porque la cancha está mala, pero pudimos darle vuelta (...) La próxima nos encerraremos a esperar el error del rival”, fueron las palabras de Anselmi, tras el final del encuentro.

La victoria de Independiente del Valle le permitió mantenerse como líder del campeonato. Para el juego contra Gualaceo presentó a un equipo alterno, lo que complicó su rendimiento.

Vanegas apuntó a las excusas del DT de Independiente

La molestia de Leonardo Vanegas fue más allá y comparó las excusas de Martín Anselmi con las que dio DT del Barcelona de España, Xavi, que en días anteriores se defendió por el estado de las canchas en la liga española.

“Pienso que están copiando lo de Xavi. No juegan de día, no juegan por el sol, porque la cancha está mala. Que contraten una cancha para ellos (...) Igual ganan y dicen que no están acostumbrados”, dijo Vanegas con evidente malestar.

Independiente del Valle es líder

Con el triunfo frente a Gualaceo, Independiente del Valle se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. El resultado les permitió llegar a 22 puntos tras nueve fechas.

Los resultados que se den en los demás partidos no influirán para el conjunto de Sangolquí. En caso de que Aucas gane, este quedaría en la segunda posición con dos puntos de distancia.

En su siguiente compromiso, el plantel rayado luce como favorito y su rival será Guayaquil City. La escuadra recibirá a los ciudadanos en el Estadio Banco Guayaquil durante el 14 de mayo de 2023.

