‘Maradona me violó mientras mi mamá lloraba tras la puerta’: Mavys Álvarez

Mavys Álvarez, de 41 años, tuvo una relación sentimental con Diego Maradona cuando él residió en Cuba. La mujer ha generado múltiples reacciones por sus declaraciones recientes sobre el ‘infierno’ en el que estuvo sumergida al lado del argentino.

Álvarez lo conoció antes del año 2000. Para aquel momento era menor de edad, pues tenía 16 años. Ella ha dicho que se vio sometida a situaciones de vulnerabilidad, que probó las drogas, que cayó en depresión y que fue violada por el futbolista.

“Estaba abrumada”: así calificó la etapa de su vida, en entrevista con el medio argentino Infobae. Se mantuvo en silencio durante todos estos años, según ella, por miedo a represalias de las autoridades de Cuba, del mismo Maradona o de sus familiares.

Agresión sexual y hechos de violencia



Uno de los episodios que había mantenido en silencio fue la agresión sexual que habría vivido en La Habana al estar con Diego. De acuerdo con su relató al medio citado, recibió la visita de su mamá, pero el futbolista le impidió verla.

Maradona fue a Cuba, con la anuencia de la dictadura cubana, a drogarse y a abusar de menores, a las que maltrataba y alentaba a tomar cocaína. Por ejemplo Mavys Álvarez, cubana que relata las barbaridades a las que sometía Maradona cuando esta tenía 16 años. ¿Coherencia, hdp? https://t.co/T5QFYLpRoc pic.twitter.com/TYlx68aLOF — Gerardo Nocé (@gerardonoce) November 17, 2021

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, señaló.

Su mamá “lloraba detrás de la puerta” tratando de saber qué pasaba adentro. Aún así, el futbolista no le permitió salir, cuenta.

A esta situación se suman los golpes que habría soportado con frecuencia. Por ejemplo, recordó cómo un día Maradona se enfureció por responder una llamada de su celular.

Mavys Álvarez: “Diego Maradona me violó mientras mi madre lloraba del otro lado de la puerta” https://t.co/1PxrfWMDxS pic.twitter.com/9RRGawqlzk — infobae (@infobae) November 19, 2021

“A mí me empieza a insultar, me agarra, me tira contra la cama, me pega una bofetada y me dice: ‘¡Nunca en tu vida vuelvas a tocar mi celular! ¡Nunca!’ Amenazándome con que me podía matar”.

Drogas

“Él me fue metiendo en su mundo de la adicción. A mí no me interesaban las drogas, no fumaba, no me drogaba, no tomaba. Poco a poco me introdujo en el alcohol. Después insistió en que consumiera”, sostuvo.

El argentino le insistió mucho que probará la cocaína. Incluso, según ella, se ponía “furioso”, la gritaba e increpaba por no hacerlo.

Escaló su adicción cuando le ofreció cocaína pura, lo que le provocó “una arritmia cardíaca muy fuerte, que no podía respirar y tenía muchas palpitaciones”. En paralelo, Diego le decía: “Tranquila, no pasa nada ‘che’, tranquila, saca la cabeza, respira”.

Por el alcohol y las sustancias psicoactivas cayó en depresión y prefirió no decirle nada a nadie sobre lo que estaba ocurriendo.

Encuentro con Fidel Castro

Mavys acompañó a Diego en una visita a Argentina durante 2001 para verlo jugar en el emblemático estadio de La Bombonera.

Para salir de Cuba, por ser menor de edad, debía contar con una autorización del régimen de Fidel Castro. Pero antes de solicitarla, Diego había pensado en meterla en una caja y llevarla así en la bodega del avión.

“Me dijo: le vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer un doble fondo y vas a ir abajo para que no te descubran”, recordó la mujer.

No obstante, el futbolista decidió ir con ella a visitar personalmente a Fidel Castro para solicitar el documento. “¿De dónde te conseguiste esta chica tan bonita?”, le cuestionó a Diego y, según Mavys, se dio cuenta de que ella era menor de edad.

Mavys Álvarez, la cubana que viajó a la Argentina con Diego Maradona, llegó al país para declarar en la causa por trata de personas https://t.co/MdCnEbgTx3 — TN Deportivo (@tndeportivo) November 15, 2021

Castro, sin mayor trámite, le otorgó la autorización para que saliera del país con su novia. “No hizo falta nada, ni mamá, ni firmas ni de mi papá, o sea no hizo falta”, afirmó Álvarez.

Visita a Argentina

Durante su estancia en Buenos Aires, en 2001, siempre era custodiada por guardias de seguridad, por lo cual “estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no”.

Aunque su estadía no pensaba prolongarse, la mujer contó que Maradona quería que ella se realizara una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos, a pesar de no contar con su consentimiento ni la aprobación de sus padres.

“Me pasaron a la sala y el médico me explicó que por el tamaño de mis senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande”, recordó.

A raíz de estas situaciones dolorosas, Mavys planea adelantar procesos judiciales. El relato que dio a conocer, según afirmó, tiene como objetivo que nadie más viva algo así.

También aprovechó para enviarle un mensaje a los hijos de Diego. “(…) Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”, concluyó.

Hasta el sábado 20 de noviembre del 2021, la familia del llamado ‘astro argentino’ no se ha pronunciado al respecto.

En cambio, hace algunas semanas Omar Suárez, amigo de Maradona, habló con el programa estadounidense ‘A fondo’.

Allí pidió disculpas públicamente a Álvarez por haber integrado el círculo de personas que estuvieron presentes durante aquella relación sentimental y que no intervinieron para ponerle un freno o resguardar a la adolescente.

Declara la cubana Mavys Álvarez: acusa de trata al entorno de Diego Maradona https://t.co/xyKiDsdmDZ pic.twitter.com/HNZXcDJfxt — CANAL 26 (@canal26noticias) November 18, 2021

“Lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”, manifestó Suárez.

Dentro de seis días, en medio de las explosivas revelaciones de Álvarez, se conmemorará el primer año de la muerte del astro argentino, quien, al menos en el plano futbolístico, llegó, incluso, a convertirse en ídolo de la ciudad de Nápoles.

No en vano, el estadio en el cual juega el equipo de la ciudad adquirió su nombre después del deceso, en noviembre de 2020.