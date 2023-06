Lionel Messi fue figura en la despedida de Maxi Rodríguez

El jugador argentino Lionel Messi domina el balón. Foto: Archivo / EFE

Maxi Rodríguez vivió su partido de despedida del fútbol en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina. Entre las estrellas invitadas estuvo Lionel Messi.

La despedida de Maxi Rodríguez tuvo como invitado especial a Lionel Messi, que festejó su cumpleaños número 36 ante más de 41 mil espectadores que colmaron las tribunas de una jornada muy especial.



Un encuentro que enfrentó a las glorias de Newell’s Old Boys ante sus pares de la Selección Argentina terminó con un espectáculo de fuegos artificiales tuvo emotivas palabras del homenajeado entre lágrimas:



"Es un día inolvidable para mí, vivirlo con todos mis amigos acá presentes y con todos ustedes. Es inolvidable y muchas gracias por este día espectacular en esta fiesta con mis amigos, mi familia y todo el pueblo leproso”, dij Maxi Rodríguez



El invitado estrella Lionel Messi llegó en un auto apenas unos minutos de la presentación de los jugadores y cuando saltó al campo de juego recibió una ovación emotiva del club donde comenzó a jugar de pequeño antes de su éxodo a Barcelona.



En las presentaciones, uno que recibió un inesperado reconocimiento y que había generado mucha expectativa en la previa fue Ángel Di María, hincha y ex jugador identificado con Rosario Central, el clásico de Newell’s Old Boys.



Otro de los identificados con Rosario Central que también dijo presente fue Ezequiel Lavezzi, en una lista de invitados que tuvo, entre otros, a Ariel Ortega, Gabriel Batistuta, Eduardo Berizzo, Gabriel Heinze, Ever Banega, Esteban Cambiasso, Javier Saviola, Fernando Gago y Ezequiel Lavezzi.

Momentazo en la despedida de Maxi Rodríguez. El Coloso explota con la aparición de Messi. Newell's lo tiene de vuelta en su casa para rendirle homenaje a uno de sus ídolos. "Y Messi tiene Lepra" canta la gente. pic.twitter.com/bUnJuANr1T — El Gráfico (@elgraficoweb) June 25, 2023

Una fiesta de 12 goles

El encuentro terminó 7-5 en favor de la Selección Argentina con goles del homenajeado Maxi Rodríguez para ambos equipos, y tres de Lionel Messi para el representativo ‘albiceleste’, además de tantos de las dos hijas de Maxi: Alma y Aitana, que ingresaron en el segundo tiempo.



El complemento se interrumpió para que Benjamín Agüero le entregara en la mitad de la cancha una camiseta de Newell’s utilizada por su abuelo Diego Armando Maradona.



La fiesta terminó con risas, alegrías, un breve video con testimonios de su abuela, su mamá, sus hijas y su representante que derivó en nuevas lágrimas del homenajeado abrazado con su esposa, Alma y Aitana.



La vuelta olímpica y el saludo de cada uno de los invitados dio por finalizada una fiesta que marcó la despedida de Maxi Rodríguez del fútbol.



La carrera de Maxi Rodríguez tuvo su formación en Newell’s Old Boys, y pasos en España por Espanyol y Atlético de Madrid, en Inglaterra por Liverpool, en Uruguay por Peñarol y finalizó donde todo comenzó: su casa rosarina y ‘leprosa’.

