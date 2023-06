Deportivo Quito convoca a sus hinchas al estadio en medio de otra crisis

Deportivo Quito sí jugará ante DaEncarnacao, este domingo 25 de junio del 2023 en el estadio de Fedeligas, a pesar que el club azulgrana no logró levantar la suspensión en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La gestión de todas las semanas de la dirigencia chulla, por levantar las suspensiones no dio frutos esta semana. No hubo acuerdo con la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).

No obstante, el partido de fútbol programado para este domingo 25 de junio, por la fecha 10 del torneo de Segunda Categoría de Pichincha sí se realizará.

Deportivo Quito recibirá al DaEncarnacao en el estadio de Fedeligas, en el sector de La Ofelia, desde las 14:00. La entrada está en 5 dólares.

"Hoy más que nunca necesitamos estar unidos", publicaron los azulgranas en sus redes sociales al hacer un llamado para que sus hinchas se acerquen a los graderíos de manera masiva.

Deportivo Quito fue suspendido. "Esto se debe a un conflicto interno y de intereses por parte de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) y sus abogados", publicaron los chullas en un comunicado.

"A pesar de la suspensión, tendremos que presentarnos en el escenario deportivo para evitar nuevas sanciones por lo que invitamos a nuestra fiel hinchada a acompañarnos y a que se una al grito unísono 'por el Deportivo Quito'", aseguran los azulgranas.

La 'Academia' descendió de la serie A de Ecuador en el 2015. Desde entonces no ha vuelto a la máxima categoría.

A continuación el comunicado de Deportivo Quito.

Hoy no se pudo levantar la suspensión de @SDQuito_Oficial !!!! Agradezco a G. Espinosa y Juan C Garay que levantaron la suspensión solo con mi palabra. Lamentablemente la @EcuadorAFE no firmó el convenio que se envió hace 1 mes y su desorden institucional nos perjudica 🟦🟥🟦