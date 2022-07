Leonardo Campana remontó con su equipo frente a Alfaro

Leonardo Campana fue titular en el partido que el Inter de Miami gan´ø frente al Charlotte F.C. de la MLS. Foto: Inter Miami CF

Agencia EFE (I)

Leonardo Campana fue titular en la remontada del Inter de Miami por 3-2 ante el Charlotte F.C. Gustavo Alfaro, DT de la Selección del Ecuador, asistió al partido.

Con un gol en el 93 del colombiano Emerson Rodríguez, el Inter Miami de Gonzalo Higuaín logró este sábado una remontada milagrosa que le sirve para tomar aire mientras que el LA Galaxy, aún sin Javier Chicharito Hernández por coronavirus, perdió su tercer partido seguido y no consigue despegar.



Con dos derrotas consecutivas, el Inter Miami tenía en casa y ante el Charlotte la oportunidad de corregir sus decepciones recientes.

No pudo empezar peor el partido para los de Florida, que ya perdían en el minuto 1 por un gol del peruano Yordy Reyna aprovechando un fallo defensivo de los locales.



En el 42, Reyna volvió a marcar para el Charlotte con un espléndido disparo a la escuadra que dejaba el partido 0-2 en el descanso. Sin embargo, el Inter Miami respondió a lo grande.



Robert Taylor metió el primero en el 59 tras una fantástica acción individual por la banda derecha y Gonzalo Higuaín, que entró en lugar del ecuatoriano Leonardo Campana en el 60, marcó el empate en el 72.

Este es el cuarto gol del argentino en esta temporada y supone su segundo partido consecutivo viendo puerta.



Aun así, lo mejor para el Inter Miami estaba por venir ya que, en el 93, el colombiano Emerson Rodríguez, que no llevaba ni 10 minutos en el campo, consiguió el gol para el 3-2 final.



En el equipo de Higuaín debutó el español Alejandro Pozuelo, MVP de la MLS en 2020 y que fue fichado recientemente del Toronto.



Frente a la alegría y reacción del Inter Miami, el LA Galaxy sumó su tercera derrota seguida al caer 2-0 ante los Colorado Rapids.



El chileno Diego Rubio, con un soberbio tiro desde la frontal, y Gyasi Zardes, gracias a una preciosa asistencia de tacón de Jonathan Lewis, anotaron los tantos de Colorado.



Después de un 4-0 el pasado 4 de julio que le dio muchas esperanzas, el Galaxy perdió 3-2 en el derbi angelino ante el LAFC de Carlos Vela y cayó también 2-3 ante los San Jose Earthquakes en un partido que perdían 0-3 en la primera mitad.

Otros partidos

Gustavo Alfaro se encuentra de gira en Estados Unidos. El DT recorrerá siete ciudades en las cuales verá ocho partidos que tendrán participación tricolor.



Este sábado también jugaron los líderes de las dos conferencias de la MLS. En el Este, el Philadelphia Union protegió su posición de privilegio al ganar 2-1 al New England Revolution.



El argentino Gustavo Bou adelantó a los visitantes con un fantástico remate a la escuadra tras una gran jugada colectiva, pero el Philadelphia Union le dio la vuelta al partido en cuatro minutos (minutos 75 y 79) con un tanto de cabeza de Mikael Uhre y un gol de penalti de Dániel Gazdag.



El equipo de Filadelfia le saca cuatro puntos al New York City y seis a los New York Red Bulls, que el domingo se enfrentan en un duelo de rivalidad neoyorquina entre el segundo y el tercero del Este, respectivamente.



Por su parte, el Austin, en cabeza del Oeste, no pasó del empate 1-1 en su visita al Dallas en un muy entretenido partido entre equipos de Texas.



Con numerosas ocasiones sin materializar en ambos equipos de principio a fin del encuentro, Paul Arriola firmó el gol del Dallas al contraataque en tanto que el uruguayo Diego Fagúndez anotó el tanto del empate para el Austin tras un grave error de la defensa local.



El Austin tiene dos puntos de ventaja en el Oeste sobre el LAFC, que ha jugado dos partidos menos que los texanos y que el domingo visita al Nashville en un encuentro en el que podrían debutar Gareth Bale y Giorgio Chiellini.



En el resto de partidos del sábado, el Montreal se impuso 1-0 al Toronto en un duelo de equipos canadienses; el Minnesota United, con doblete del argentino Emanuel Reynoso, venció 2-0 a un DC United que todavía no ha resuelto el papeleo para que Wayne Rooney se siente en su banquillo; y el Chicago Fire doblegó por 1-0 a los Seattle Sounders con un gol de Rafael Czichos.