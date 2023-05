Así se jugará la novena fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol

Independiente del Valle fue superior, pero tuvo complicaciones para llevarse la victoria. Foto: Twitter @IDV_EC

Alexis Sinchire (D)

Independiente del Valle llega a la novena fecha del campeonato ecuatoriano como el único líder y principal favorito para ganar la primera fase. Suma 19 puntos gracias a sus seis victorias, un empate y tan solo una derrota.



La fecha se abre en Machala el viernes 5 desde las 19:00. El sorprendente Orense, cuarto en la tabla de posiciones, recibirá a Técnico Universitario en el estadio 9 de Mayo.



El sábado 6 el Independiente del Valle y el Gualaceo, séptimo en la tabla, jugarán el encuentro más destacado. El duelo está pactado para que arranque a las 18:00 en el estadio Jorge Andrade Cantos.



El domingo 7 la prueba de fuego es para Emelec que tiene que visitar a Cumbayá en el estadio Olímpico Atahualpa. El choque empezará desde las 15:30 y es la oportunidad para que los azules consigan su tercera victoria del año en la LigaPro.



El lunes 6 la fecha se cerrará en el estadio Rodrigo Paz Delgado cuando Liga de Quito, a puerta cerrada y sin público, reciba a Delfín desde las 19:00.​

Partidos de la novena fecha

Día: 5 de mayo

Partido: Orense vs. Técnico Universitario

Hora: 19:00

Estadio: 9 de Mayo

Transmiten: GolTV / Star+​

Día: 6 de mayo

Partido: Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Guayaquil City vs. Libertad

Hora: 15:30

Estadio: Christian Benítez

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Gualaceo vs. Independiente del Valle

Hora: 18:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Transmiten: GolTV / Star+​

Día: 7 de mayo

Partido: Mushuc Runa vs. El Nacional

Hora: 13:00

Estadio: Echaleche

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Cumbayá vs. Emelec

Hora: 15:30

Estadio: Olímpico Atahualpa

Transmiten: GolTV / Star+



Partido: Barcelona vs. Aucas

Hora: 18:00

Estadio: Monumental

Transmiten: GolTV / Star+​

Día: 8 de mayo

Partido: Liga de Quito vs. Delfín

Hora: 19:00

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Transmiten: GolTV / Star+

