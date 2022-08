Jorge Célico, decepcionado con rendimiento de Barcelona

Jorge Célico, DT de Barcelona, señaló en rueda de prensa "no estoy conforme, no hicimos un buen partido". Foto: Twitter

Redacción Deportes

El DT de Barcelona se mostró inconforme con su equipo después de empatar ante Liga de Quito. El cuadro guayaquileño mantuvo la ventaja hasta los instantes finales del compromiso, cuando cayó el gol de la igualdad.

El ‘Ídolo’ no logró tener mayor comodidad durante el compromiso y sufrió en más de una ocasión. Pese a que anotó a los tres minutos del compromiso, no pudo definir en las siguientes oportunidades que tuvo y se mostró dubitativo al momento de pasar al ataque.

A los 85 minutos, luego de una serie de asedios, Michael Hoyos logró poner el tanto para los universitarios. La anotación de los toreros había llegado gracias al defensa Carlos Rodríguez.

🎙️ DT Jorge Célico: "No estoy conforme, no hicimos un buen partido. Con más tranquilidad podríamos haber manejado mejor los contragolpes"#BSCvsLDUQ #LigaProBetcris pic.twitter.com/AKiFnNSNaJ — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) August 29, 2022

Después del compromiso, el DT Jorge Célico brindó sus reacciones en conferencia de prensa. El estratega fue fatal en sus declaraciones y criticó el rendimiento de su equipo y cómo manejaron el choque.

“No me gustó el equipo hoy. Más allá de haber defendido todo el segundo tiempo, no me gustó el rendimiento. Con más tranquilidad podríamos haber manejado mejor los contragolpes”, dijo el argentino.

🎙️ DT Jorge Célico: "Seguiremos luchando por ganar la etapa, las esperanzas no se pierden nunca"#BSCvsLDUQ #LigaProBetcris pic.twitter.com/2oejzTtHpb — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) August 29, 2022

El técnico también sostuvo que se jugó con una línea defensiva de cuatro jugadores debido al rival que enfrentaba. La alineación fue armada en función de lo que presentaba Liga de Quito.

Pese al empate, que lo deja a cinco puntos de distancia con el líder, Célico prefiere ser optimista. El adiestrador señaló que no pierde las esperanzas y continuará con su trabajo en busca de ganar la etapa y ser campeón directo.

Los canarios no han tenido una buena segunda etapa y el decaimiento de su rendimiento viene desde la primera, donde gracias a otros resultados lograron finalizar primeros en la última fecha. A lo largo de la vigente ronda, el elenco torero ha ganado tres partidos, empatado cuatro y perdido uno.