Hinchas cuestionan trabajo de Jorge Célico como técnico de Barcelona

Jonathan Perlaza (izquierda) participa en un entrenamiento de Barcelona, en la cancha alterna del estadio Monumental, en Guayaquil. Foto: Cortesía / Barcelona SC.

Redacción Deportes (D)

El DT de Barcelona, Jorge Célico, se mostró inconforme con su equipo después de empatar 1-1 ante LDU. El ‘Ídolo’ no logró tener mayor comodidad durante el compromiso y sufrió en más de una ocasión. Pese a que anotó a los cuatro minutos del cotejo, no pudo definir en las siguientes oportunidades que tuvo y se mostró dubitativo al momento de pasar al ataque.

A los 85 minutos, luego de una serie de asedios, Michael Hoyos logró poner el tanto para los albos, la noche del domingo. Antes, la anotación de los toreros fue de Carlos Rodríguez. Después del compromiso, Célico criticó el rendimiento de su equipo . Eso se dio en medio de los cuestionamientos de los hinchas a través de las redes sociales.

🎙️ DT Jorge Célico: "Seguiremos luchando por ganar la etapa, las esperanzas no se pierden nunca"#BSCvsLDUQ #LigaProBetcris pic.twitter.com/2oejzTtHpb — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) August 29, 2022

“No me gustó el equipo. Más allá de haber defendido el segundo tiempo, no me gustó el rendimiento. Con más tranquilidad podríamos haber manejado mejor los contragolpes”, dijo el argentino. El DT sostuvo que se jugó con una línea defensiva de cuatro jugadores debido al rival que enfrentaba. La alineación fue armada en función de lo que presentaba LDU.

Barcelona jugará ante Gualaceo, en la próxima fecha de la LigaPro, el sábado a las 19:00.