Guayaquil City derrotó a Gualaceo y pelea por llegar a la Sudamericana

Jugadores del Guayaquil City en un partido de la LigaPro 2022 en el estadio Christian Benítez. Foto: Facebook Guayaquil City FC.

Redacción Deportes

El Guayaquil City venció 1-0 al Gualaceo como local y con un hombre más. Con el triunfo, los ciudadanos siguen en la pelea por un cupo para la Copa Sudamericana, aunque no están en zona de clasificación.

En un trabado partido, el conjunto guayaquileño se las arregló para vencer gracias a una acción puntual. El tener más hombres en la cancha desde el inicio del segundo tiempo les sirvió para sentirse más cómodos.



Durante la primera mitad, el cuadro del litoral lideró las opciones de gol y tuvo el control del compromiso. Sus rivales no lograron generar mayor fútbol en ofensiva y, por ende, tampoco inquietaron el arco de Gonzalo Valle.



Las jugadas más claras de los duelos de casa fueron a la media hora y a los 38 minutos. En la primera, el golero Telmo Heras le sacó un mano a mano a Miguel Parrales; en la segunda, Matías Oyola llegó, pero no conectó con comodidad.



En la fase de complemento, el arbitraje volvió a incidir en un nuevo partido. Luego de una llegada de Jesús Preciado del Gualaceo hacia el área rival, uno de los defensores simuló una falta.



Al árbitro Jaime Sánchez le pareció infracción y mostró la tarjeta amarilla al volante de los azuayos. Eso representó la segunda amonestación para el futbolista, quien debió abandonar el terreno de juego.



Después del hecho, el DT Paúl Gavilánez realizó cambios y decidió ir al ataque. La inclusión del uruguayo Renato César en la oncena le dio resultados positivos.



El delantero le brindó el gol del triunfo a los guayaquileños a los 64 minutos de juego. Tras recibir un centro desde tres cuartos de cancha, el futbolista conectó un cabezazo hacia el segundo palo del arquero. Tras su tanto, el marcador no se movió.



Con el triunfo, Guayaquil City mantiene vivas sus posibilidades de clasificar hacia un torneo internacional. La clasificación la podría obtener en las dos siguientes fechas, aunque también dependerá de los resultados que obtengan los equipos que le sucenden.



Delfín le saca cuatro puntos de diferencia y Deportivo Cuenca, seis. El sumar como mínimo un empate en los dos cotejos restantes le dará el billete a los morlacos, los cetáceos están obligados a ganar un duelo y esperar que los ciudadanos no sumen.

