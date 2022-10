Flamengo visitó el Monumental previo a la final de la Copa Libertadores

Flamengo visitó el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense. Foto: Twitter

El Flamengo recorrió el Estadio Monumental previo a lo que será el partido de la final de Copa Libertadores. Sus futbolistas tienen ambición por llevarse el trofeo.

El capitán Éverton Ribeiro estuvo junto a sus compañeros en la visita y aseguró este viernes en la víspera a jugar una nueva final de Copa Libertadores, que su equipo "siempre quiere más", sin importar cuántos títulos haya ganado en los últimos años.



La final de este sábado en Guayaquil con Athletico Paranaense será la tercera en cuatro años para Flamengo.



Éverton consideró que Flamengo está más preparado este año que el anterior, cuando perdió el título en la prórroga ante Palmeiras por 2-1.

"Hemos tenido un entrenamiento más enfocado en la parte física, y la parte emocional está muy bien porque queremos un título más. Han llegado nuevos jugadores esta temporada y se han incorporado muy bien", comentó Éverton en la rueda de prensa previa al partido.



"Es un momento muy especial regresar a una final de Libertadores. No es fácil. Estamos reviviendo momentos que ya fueron felices. El año pasado acabamos amargados con la derrota, pero fue un aprendizaje y esperamos que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo esta vez", añadió.



El centrocampista destacó que el equipo no ha bajado en ningún momento la cabeza pese a las críticas recibidas meses atrás cuando los resultados del equipo no eran todo lo positivo que esperaban la numerosa hichada.

"No es fácil lidiar con la presión que es jugar en un equipo como el Flamengo que siempre es juzgado por los resultados", reconoció.



Éverton elogió la labor del técnico Dorival Júnior, del que dijo que "tiene mucho mérito", ya que ha conseguido que la gente crea nuevamente en el equipo hasta alcanzar "grandes conquistas".



Admitió que, pese a haber jugado ya otras finales, todavía tiene esos nervios y ansiedad previas a un gran partido.



Advirtió que "Athletico es un equipo muy difícil de enfrentar" y recordó lo complicado que resultó enfrentarlos incluso en el propio Maracaná este año.



"No sabemos si van a presentar el mismo esquema o presentarán uno diferente, pero tenemos ya esa experiencia de haber jugador con ellos y cómo pueden actuar", concluyó

