La fecha 14 del campeonato ecuatoriano se juagará con horarios unificados

La LigaPro anunció el cronograma de la fecha 14 de la segunda etapa del campeonato. La programación contará con horarios unificados, dependiendo del puesto que pelean los clubes.

En la penúltima jornada del campeonato existe la posibilidad de que se defina el ganador de la etapa. Aucas es el principal opcionado a ser finalista y, para ello, debe vencer a Barcelona.



Si sus inmediatos perseguidores no sacan puntos en sus partidos, el cuadro oriental se clasificará a la Copa Libertadores y al duelo de definición. Universidad Católica e Independiente del Valle son los clubes que persiguen al líder.



Los camarattas están a tres puntos la punta; los rayados, con un partido menos, a cuatro. En caso de que el cuadro de Sangolquí se imponga a Técnico Universitario en el cierre de la fecha 13, ejercerá mayor presión al plantel aurigrana.



Ante la paridad, los organizadores decidieron unificar los horarios en los tres días que durará la jornada. Aquello no solo con la finalidad de que no conozcan resultados externos quienes buscan la etapa, sino también los clubes que pueden clasificar a la Copa Sudamericana o pelean el descenso.



Los primeros choques que se jugarán de forma simultánea serán los que pueden definir los representantes internacionales, mas no pueden llegar a la final a nivel local. Dentro del segundo grupo están los tres que pelean la cima de la tabla y, en el último día, aquellos que están involucrados en el descenso.



Durante la primera etapa se ejecutó la misma modalidad en los choques de cierre. En aquella ronda, el conjunto ganador fue Barcelona, que venció a Cumbayá en la última fecha.

Horarios

Sábado 15 de octubre de 2022

Partido: Orense vs. Deportivo Cuenca

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv y Star +



Partido: Gualaceo vs. Delfín

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv y Star +



Partido: Liga de Quito vs. Guayaquil City

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv y Star +



Domingo 16 de octubre 2022

Partido: Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv y Star +



Partido: Universidad Católica vs. Emelec

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv y Star+



Partido: Barcelona vs. Aucas

Horario: 18:00

Transmisión: GolTv vs. Star +



Lunes 17 de Octubre de 2022

Partido: 9 de Octubre vs. Cumbayá

Horario: 19:00

Transmisión: GolTv vs. Star +



Partido: Técnico Universitario vs. Macará

Horario: 19:00

Transmisión: GolTv vs. Star +

