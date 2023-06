Énner Valencia recibió ovaciones de los hinchas del Inter en Brasil

Los hinchas del Inter de Porto Alegre acudieron de manera masiva para recibir al ecuatoriano Énner Valencia a su llegada al aeropuerto Internacional Salgado Filho en Porto Alegre, Brasil.

Cerca de la medianoche del 25 de junio del 2023, el ariete tricolor dejó la zona interior del aeropuerto y entonces los aficionados armaron una fiesta para recibirlo. En los exteriores de la terminal incluso se prendieron bengalas y se escucharon los sonoros cánticos de la hinchada.

Imágenes de estos emotivos momentos circulan en las redes sociales. Los hinchas gritaron, aplaudieron y cantaron por quien esperan se convierta en su nuevo ídolo.

Valencia, de 33 años, llega con grandes pergaminos. Es el goleador histórico de la selección de Ecuador.

La presentación oficial ante los medios de comunicación y los hinchas del Inter de Porto Alegre se realizará el lunes 26 de junio.

El acto se realizará en el estadio Gigantinho desde las 17:00 (hora de Ecuador)

DESEMBARCOU 🇦🇹



Enner Valencia já está em Porto Alegre. Torcida do #Inter fez festa no desembarque do novo reforço. pic.twitter.com/2S4MDcQxtT