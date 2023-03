Emelec anuncia el partido contra Técnico U. para el 19 de marzo del 2023

El Club Sport Emelec anuncia su partido ante T. Universitario para el 19 de marzo del 2023. Foto: @CSEmelec

Redacción Bendito Fútbol (I)

Emelec confirmó en redes sociales que el partido ante Técnico Universitario se jugará el domingo 19 de marzo del 2023. Esto, cuando todavía no se ha anunciado la realización o no de la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Serie A de Ecuador en la LigaPro.

Hasta las 15:00 del 16 de febrero del 2023, la LigaPro todavía no se ha pronunciado de manera oficial sobre la reanudación de la fecha.

Emelec realizó su publicación en Twitter poco después de las 13:00 de este 16 de febrero.

Los azules confirman que recibirán al elenco ambateño en el estadio Capwell de Guayaquil el 19 de marzo a las 19:00.

José Pilleggi, principal de Emelec, ya había adelantado la reanudación al conversar con la prensa. Este a su vez, contó que las negociaciones entre los dueños de los derechos de televisión y los emisores del torneo estaban bien encaminadas.

Al igual que Emelec otros clubes han confirmado que jugarán.

El Nacional

Ante la falta de un comunicado oficial de la LigaPro en torno a la reanudación de la fecha 3, clubes del torneo se han pronunciado. El Nacional se manifestó que el campeonato retornará.

Este 16 de marzo de 2023, a un día de una nueva jornada de fútbol, la escuadra criolla confirmó que hay luz verde para que se juegue el torneo. Bendito Fútbol y El COMERCIO pudieron conocer desde el conjunto militar que sí se llevará a cabo su compromiso ante Liga de Quito, así como los demás de la fecha.



El 13 veces campeón de Ecuador, a su vez, había realizado la promoción de su encuentro frente a los albos a lo largo de la semana. Este duelo se mantendrá para el domingo 19 de marzo a las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa.



A pesar de que la fecha no se jugó en el momento en que le correspondía, esta no fue pospuesta para priorizar el calendario original. Previamente, Miguel Ángel Loor -presidente de la LigaPro- había manifestado que se analizaba mantener el orden de los partidos y alargar la primera etapa.



Al momento en el que se paralizó la jornada, el clásico entre albos y rojos lucía como uno de los partidos más destacados. A este se le sumaba el de Independiente del Valle y Barcelona.



Frente al duelo ante los universitarios, el 'Bi-Tri' ya había realizado una preventa para sus aficionados. Quienes ya cuenten con boletos adquiridos con anterioridad (antes de la suspensión) no tendrán inconvenientes para canjearlos o ingresar.



Otros clubes ratificaron la vuelta de la LigaPro

Escuadras como Libertad, Gualaceo y Mushuc Runa también señalaron en medios de comunicación que el torneo se reanudará. Los presidentes de las instituciones sostuvieron que desde la LigaPro se les había comentado sobre el regreso del fútbol



Marlon Granda, titular de los lojanos, señaló en diálogo con FB Radio la decisión. "La fecha se va a jugar este fin de semana", esto está confirmado.

