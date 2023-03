Deportivo Quito jugará en el Atahualpa ante Sandino (segunda categoría)

Deportivo Quito jugará ante Sandino en el estadio Atahualpa el 20 de marzo del 2023. Foto: @SDQuito_Oficial

Redacción Bendito Fútbol (I)

Deportivo Quito debutará en el torneo de Segunda Categoría de Pichincha ante Sandino, en el estadio Olímpico Atahualpa, la noche del lunes 20 de marzo del 2023.

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA) organiza el torneo. En la primera fecha la 'Academia' empezará como local en el estadio Atahualpa.



El partido está programado para el lunes 20 de marzo a partir de las 19:00.

Deportivo Quito y Sandino son parte del grupo B del campeonato provincial.

Entradas a la venta

Para este juego la dirigencia del Deportivo Quito estableció que la preferencia tenga un valor de USD 5, la tribuna USD 7 y el palco USD 10.

Las entradas se pueden comprar en línea en el portal deportivoquito.com.



En el plantel del Deportivo Quito destacan nombres como los de los experimentados Michel Castro, Jairon Bonnet, Luis Bolaños y Miguel Segura, quienes tienen la responsabilidad de guiar al equipo hasta el tan ansiado regreso a la LigaPro Serie B de Ecuador.

​

Modalidad del torneo

El campeonato de la segunda Categoría de pichincha está dividido en dos grupos, uno de 10 y otro de nueve equipos.



En esta primera fase se utiliza el formato de todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada zona avanzan al hexagonal final y los últimos de cada grupo perderán la categoría.



En el hexagonal final nuevamente se repite el formato de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.



Los cuatro primeros irán al Torneo de Ascenso Nacional y el campeón también obtiene un cupo para la Copa Ecuador del siguiente año.

​

¿Cómo se dividen los grupos?

En el grupo A se encuentran Deportivo Quito, Da Encarnação, Juventud, Deportivo Meridiano, Galácticos, Rumiñahui, Sandino, Tumbaco AV25 y Universidad San Francisco.



En el grupo B compiten Aampetra, Aussie, Real Puerto Quito, Cumbre Alta, Miguel Iturralde, JIT, Espoli, Rayo, AKD y Atlético Vinotinto.

​

Grupo A - Fecha 1

19 de marzo

10:30 Deportivo Meridiano vs. Tumbaco AV25

10:30 Universidad San Francisco vs. Galácticos

11:00 Rumiñahui vs. Juventud

​

20 de marzo

19:00 Deportivo Quito vs. Sandino

​

Grupo B - Fecha 1

18 de marzo

11:00 Aampetra vs. Espoli

11:00 AKD vs. Miguel Iturralde

12:00 Cumbre Alta vs. Real Puerto Quito

14:00 Atlético Vinotinto v. JIT

​

19 de marzo

12:00 Rayo vs. Aussie

Visita nuestros portales: