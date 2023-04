Emelec perdió en el George Capwell ante Independiente del Valle

Emelec e Independiente del Valle jugaron en Guayaquil el 28 de abril del 2023. Foto: Emelec

Redacción Bendito Fútbol (D)

Emelec perdió en su cancha, ante el Independiente del Valle, en el preciso día del aniversario de su fundación. Los rayados superaron por 3-2 en su visita a los eléctricos en Guayaquil, la noche del 28 de abril del 2023.

Con doblete de Michael Hoyos y otro tanto del boliviano Marcelo Moreno Martins, el IDV se llevó el triunfo de la cancha del estadio George Capwell.

Por Emelec anotó Jhon Jairo Sánchez, jugador que al final del cotejo recibió una tarjeta roja. El segundo tanto del 'Bombillo' lo marcó Carlos Villalba al 90 +7.

Este 28 de abril, Emelec celebró 94 años de fundación.

Con este resultado, los rayados se consolidan en el liderato de la tabla de posiciones con 19 puntos en 8 cotejos.

Por su parte el Emelec no lograr levantarse del mal inicio en el torneo. Los azules ocupan el casillero 12, con solo 7 unidades en 8 partidos.

El VAR

El partido tuvo un protagonista inesperado, que fue el VAR. La herramienta participó en los tres goles y en las jugadas más importantes del compromiso.



Los ‘Rayados’ se mantienen como únicos líderes del campeonato ecuatoriano con 19 puntos, mientras que, Emelec sumó su quinto partido consecutivo sin ganar en la LigaPro. El ‘Bombillo’ está en la casilla 12, con siete unidades.



Sin goles, pero entretenido

Antes de que arranque el partido, una fuerte lluvia invadió Guayaquil y por ende el estadio George Capwell, que mejoró para el puntapié inicial, pero el estado del césped no era el más óptimo.



El cotejo se jugó de ida y vuelta. Ambos equipos se aproximaron al arco rival en los primeros 45 minutos, pero las más claras las tuvo Emelec, que no supo aprovechar.



A los pocos minutos de iniciar el cotejo, los locales pudieron abrir el marcador, pero la suerte no estuvo de su lado y Aníbal Leguizamón se perdió una solo frente al arco.



Emelec llegaba con velocidad y contragolpes rápidos, mientras que, Independiente del Valle, fiel a su estilo, quiso acercarse con triangulaciones, pero el estado del césped hizo que su juego vaya mutando para generar peligro.



La primera llegada de IDV fue a los 11’ en un contragolpe rápido, que lo culminó Kendry Páez, pero su remate se fue desviado.



Pocos minutos después, Edgar Lastre quiso sorprender a Moisés Ramírez en su retroceso, con un remate desde fuera del área, que fue poco efectivo.



A los 26’ se juntaron los talentosos de Independiente del Valle, Junior Sornoza, Moreno Martins y Páez. La jugada terminó en un remate del jugador de 15 años dentro del área que se marchó fuera.



Emelec no se quedó atrás y siguió generando peligro con juego directo. A los 35’ en una recuperación los locales, Jhon Sánchez recibió solo dentro del área, pero su remate se fue desviado.



En la jugada siguiente, el boliviano Martins tuvo la más clara. El delantero hizo un taco en un tiro de esquina y el esférico se pegó con el poste.



El VAR intervino y llegaron los goles

Al inicio de la segunda mitad, Martín Anselmi, DT de Independiente del Valle, sacó a Junior Sornoza, que tenía amarilla, y colocó a Michael Hoyos, jugador que terminó siendo determinante.



Emelec abrió el marcador a los 47’ en una desconcentración de la zaga visitante en un tiro de esquina. El tanto lo anotó Jhon Sánchez.



Al principio el árbitro Bryan Loayza anuló el gol, pero la jugada se revisó en el VAR y el juez cambió su dictamen y convalidó el tanto.



Independiente del Valle buscó rápidamente el empate y lo consiguió a los 60’ en una jugada similar a la de Emelec. Marcelo Moreno Martins anotó de cabeza, pero el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada.



La jugada pasó a revisión del VAR y finalmente el tanto si subió al marcador.



A los pocos minutos del gol de IDV, Emelec sufrió otra mala noticia. Jhon Sánchez se marchó expulsado con roja directa por una dura falta sobre Moisés Ramírez. La acción tuvo que ser revisada por el VAR para que el colegiado Bryan Loayza se decida por la cartulina roja.



En el tramo final ambos equipos realizaron algunas variantes para hacerse con el triunfo, pero estas solo le resultaron buenas a Independiente del Valle.



A los 83’ otra vez tuvo que intervenir el VAR, ahora por un posible penal. Alan Minda recibió un pisotón dentro del área y tras la revisión de la jugada se concedió la pena máxima.



Michael Hoyos se encargó del remate y no falló. Cinco minutos después, Hoyos volvió a anotar, con un zapatazo desde fuera del área, tras una recuperación de Lautaro Díaz, y con eso puso el 3-1 que terminó de sentenciar el partido.



En la última jugada, Emelec descontó con gol de Cabeza de Carlos Villalba.

Kendry Páez fue titular

Kendry Páez, el jugador mejor valorado de la LigaPro, fue confirmado como titular en el Independiente del Valle que visitó al Emelec en Guayaquil este viernes 28 de abril de 2023.

El volante ofensivo de 15 años se incorporó a IDV durante esta semana, tras un exitoso paso con la selección de Ecuador Sub 17, con la cual quedó subcampeón del Campeonato Sudamericano de la categoría.



Además, Kendry Páez fue uno de los mejores jugadores del torneo juvenil. El ‘10’ de la ‘Mini-Tri’ terminó con dos goles y seis asistencias en ocho partidos.

Se trata de la gran promesa del fútbol ecuatoriano en la actualidad.

Visita nuestros portales: