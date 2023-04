Ecuador juega con Chile en el Sub 17. ¿Dónde ver?

Kendry Páez, jugador de la selección de Ecuador sub 17. Foto: @LaTri

Redacción Bendito Fútbol (D)

La selección de Ecuador jugará ante Chile su segundo partido del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub 17. El cotejo se realizará en el estadio Atahualpa de Quito, el 14 de abril del 2023 desde las 19:00.

El conjunto tricolor se medirá ante Chile Sub-17, que perdió con Argentina en la primera jornada por dos goles a cero.



Para este compromiso, Ecuador ya contará con la presencia de su figura Kendry Páez, que no estuvo disponible en la victoria sobre Paraguay porque cumplió una sanción por roja directa.



El partido se llevará a cabo a las 19:00 en el estadio Olímpico Atahualpa. Cabe mencionar, que la ‘Mini-Tri’ jugará todos sus partidos en el ‘Coloso del Batán’, mientras que, las otras cinco selecciones intercalarán entre el Olímpico y el estadio Rodrigo Paz Delgado.



La transmisión del partido estará a cargo de DirecTV para la señal por cable y por DirecTV GO para internet.



Además, en caso de acudir al estadio, el valor de las entradas está a USD 5 la General Sur y Preferencia, USD 7 la Tribuna Occidental y a USD 10 el palco.



¿Cómo les fue en su primer enfrentamiento?

La Selección de Ecuador Sub-17 ya se enfrentó a Chile en el presente Campeonato Sudamericano. Su duelo se dio en la última fecha del Grupo A.



En la primera fase del torneo, el combinado nacional definió su pase hacia la ronda final contra los araucanos. En aquel compromiso, el marcador terminó en un empate 1-1 que permitió a Ecuador avanzar hacia la siguiente ronda.



Aquel compromiso fue intenso y tuvo dos jugadores expulsados por bando. En el caso del equipo que dirige Diego Martínez, Kendry Páez -figura del elenco- fue quien sufrió el castigo tras un puntapié al rival luego de recibir una falta.



Durante todo el partido la Selección de Ecuador Sub-17 fue ampliamente superior a su rival, ya dominó más tiempo el esférico y llegó más veces al área rival, sin embargo, no estuvieron precisos en definición y por eso el empate costó, pero al final se logró.



Ficha del partido

Chile vs. Ecuador



Torneo: Sudamericano Sub 17

Fecha: 14 de abril de 2023

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Atahualpa

¿Dónde ver? DirecTV y DirecTV Go

