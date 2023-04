Ecuador y Argentina juegan en el Sub 17. ¿Dónde ver el partido?

Kendry Páez fue la gran figura en el partido de la selección ecuatoriana contra Chile. Foto: Twitter Selección de Ecuador

Redacción Bendito Fútbol (I)

La selección de Ecuador Sub 17 aspira a ganar el Campeonato Sudamericano Sub 17. El combinado tricolor se emedirá ante Argentina, este jueves 20 de abril del 2023, desde las 19:00.

El combinado nacional se ubica en la cima del hexagonal final del certamen con siete unidades y ya está clasificado al Mundial. Brasil y Argentina lo acompañarán y lo igualan en puntos, sin embargo, la 'Mini-Tri' los supera debido al gol diferencia.



En su choques anteriores, el conjunto de la mitad del mundo derrotó a Paraguay y Chile y con la 'Canairinha' consiguió un empate. En el caso de sus futuros rivales, estos empataron con la 'Albirroja' vencieron a los araucanos y derrotaron a Venezuela.



Otras de las características que tendrá el compromiso será que se enfrentarán el equipo más goleador -Ecuador- contra el que tiene la mejor defensa -Argentina- en el hexagonal final.



El partido se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito y se espera una asistencia multitudinaria. Previamente, cariocas y chilenos se enfrentarán en el mismo reducto y venezolanos con paraguayos en el Estadio Rodrigo Paz.



La transmisión del cotejo de la escuadra ecuatoriana, así como de los demás cotejos, estará a cargo de la cadena de televisión DirecTv por medio de sus canales o su plataforma de 'streaming'. Las entradas para el compromiso se pueden adquirir de forma digital o física en las boleterías del escenario deportiva.

Ecuador vs. Argentina

Partido: Ecuador Sub - 17 vs. Argentina Sub - 17.

Fecha: jueves 20 de abril del 2023.

Estadio: Olímpico Atahualpa.

Hora: 19:00.

Transmisión: D Sports (canal) / D Go (streaming).



¿Se define el campeón del Sudamericano?

Dada la paridad y los resultados, el campeón del Sudamericano Sub 17 se definirá en la última fecha. Los resultados que obtengan el trío selecciones que ocupan los tres primeros lugares no será determinante.



Argentina y Ecuador tendrán su evento y sabrán qué tiene que hacer en función del resultado de Brasil. En caso de que los cariocas no ganen, un triunfo haría que la selección que gane el partido de fondo acaricie el título; si el 'scratch' triunfa, gauchos y tricolores están obligados a triunfar para no dejar distancia.

