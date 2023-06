¿Cuándo se conocerá la sanción a César Farías, técnico de Aucas?

César Farías, director técnico de Aucas. Foto: @Aucas45

El DT de Aucas César Farías agredió a dos jugadores de Delfín en un partido del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cuándo se conocerá la sanción?

La sanción del entrenador se hará pública este miércoles 14 de junio de 2023, cuando la cuenta oficial de LigaPro publique su Acta de Sanciones, algo que lo realiza cada miércoles desde que inició el campeonato.



Aunque no existe una hora específica, se estima que esta esté publicada a partir de las 18:00 (hora Ecuador) en adelante.

¿Qué le espera a César Farías?

En la fecha 14, en el enfrentamiento entre Delfín vs. Aucas en el Jocay de Manta, César Farías, DT del equipo oriental, tuvo una actitud violenta con dos jugadores del cuadro 'Cetáceo'.



El estratega recibió un choque accidental de parte de uno de los rivales y su reacción no se hizo esperar. Tras caer por el impacto, el DT se reincorporó y sacó un derechazo mientras el adversario se disculpaba.



La agresión generó un tumulto y Farías no paró. Una vez que el árbitro lo expulsó y otro rival se le acercó, el técnico levantó su antebrazo izquierdo y lo golpeó en la cabeza.



Si bien dentro del Reglamento de Competiciones de la LigaPro no se especifica la sanción para este tipo de actos, en el Código Disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sí. En función de ello, más lo planteado en los informes arbitrales, la Comisión Disciplinaria toma las decisiones y las expone en el Acta de Sanciones de la jornada.



El caso del accionar que presentó el entrenador de los orientales, la penalización se menciona en el artículo 194 -referente a "varías infracciones"- del código. Allí, el literal a, junto a otros cinco, expone las razones para aplicarlo.



"Será sancionado con suspensión de dos meses a un año, según la gravedad de la falta, los miembros de cuerpos técnicos y staff técnico que cometieren alguna de las siguientes faltas:



a) Por golpear, empujar o escupir a un jugador, al o los árbitros; asesores de árbitros, comisarios de juego, o delegado de control", se expone.

Farías espera sanción mínima

El abogado Andrés Holguín es el encargado de llevar adelante la defensa de César Farías, DT de Aucas, que agredió a dos jugadores de Delfín.



"El informe arbitral aduce golpes. Yo no veo golpes. Lo que veo en la primera agresión es un empujón para evitar que el jugador de Delfín (Juan Pablo Ruiz) se levante y en la segunda César (Farías) lo abraza a un jugador (Braian Oyola) que lo venía a embestir", comentó Andrés Holguín, quien fue entrevistado por La Redonda.



El Comité de Disciplina de la LigaPro deberá aplicar el artículo 194 del Código Disciplinario, mismo que establece para este tipo de casos una sanción que puede ir desde los dos meses y llegar al año.



"El mismo artículo le permite al propio Comité de Disciplina sancionar en base a la gravedad de la falta, por lo que al no haber golpes, esperamos que aplique la sanción mínima", agregó Andrés Holguín.

