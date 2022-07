¿Cuándo juegan Liga, Barcelona y Emelec la LigaPro?

Sebastián Rodríguez en un partido de Emelec en la LigaPro. Foto: Facebook Emelec

Redacción Bendito Fútbol (I)

Con ocho partidos, la segunda fecha de la LigaPro Serie A de Ecuador se jugará desde el viernes 15 al lunes 18 de julio de 2022.

Cumbayá y Gualaceo abrirán la fecha, este 15 de julio la fecha en el estadio Olímpico Atahualpa, con la necesidad de de sumar los tres puntos para mejorar en la tabla de posiciones.



El Cumbayá en la tabla de posiciones acumulada marcha en la posición 14 con 13 puntos, a un punto del 9 de Octubre, colocado en la posición 15 con 12 unidades y, tres más que Técnico Universitario, con 10. Estos dos últimos dueños de los puestos del descenso.



El Gualaceo, fruto de su excelente primera rueda, está en la novena casilla con 20 puntos, cerca de los puestos para torneos internacionales, pero sin despegar un ojo de la zona del descenso.



Barcelona SC viaja a Ambato con la necesidad de sumar los tres puntos para apaciguar los malos resultados obtenidos en los últimos ocho partidos, donde ganó un solo partido entre LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador.



El sábado 16 de julio enfrentará, desde las 20:00, al Técnico Universitario, el último en la tabla de posiciones acumulada que empieza a ver de cerca el descenso.

El partido de la fecha será el Emelec vs. Independiente del Valle en el estadio George Capwell. El partido está programado para el domingo 17 de julio desde las 19:00.



Las dos escuadras vienen de ganar sus respectivos partidos, Emelec de visitante 1-3 a Macará e Independientemente 2-0 de local a Cumbayá, con el recordado golazo desde 70,9 metros de Fernando Gaibor.

Segunda Fase -Fecha 2

15 de julio

19:00 Cumbayá vs. Gualaceo

Estadio: Olímpico Atahualpa - Quito



16 de julio

15:00 Orense vs. Macará

Estadio: 9 de Mayo - Machala



17:30 Liga de Quito vs. D. Cuenca

Estadio: Rodrigo Paz Delgado - Quito



20:00 T. Universitario vs. Barcelona SC

Estadio: Bellavista - Ambato

17 de julio

14:00 Mushuc Runa vs. 9 de Octubre

Estadio: Echaleche



16:30 Guayaquil City vs. U. Católica

Estadio: Christian Benítez - Guayaquil



19:00 Emelec vs. Independiente del Valle

Estadio: George Capwell - Guayaquil



18 de julio

19:00 Delfín vs. Aucas

Estadio: Jocay - Manta