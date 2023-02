¿Cuándo empieza la LigaPro en Ecuador?

El uruguayo Agustín Rodríguez en una práctica de Barcelona antes del inicio de la temporada 2023 en la LigaPro de Ecuador. Foto: @BarcelonaSC

Una nueva campaña para buscar el título de campeón empieza en Ecuador. 16 equipos participan del campeonato ecuatoriano de fútbol de la Serie A en el 2023. ¿Cuándo empieza la LigaPro?

El torneo arrancará el viernes 24 de febrero del 2023 con el partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito.

Los partidos de la fecha 1, que se extenderán hasta el 27 de febrero, se los verá por las señales de Gol TV y

Star+.

Fecha 1 de la LigaPro 2023

24 de febrero

Partido: Deportivo Cuenca vs. Liga

Hora: 19:00

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar

Ciudad: Cuenca​

25 de febrero

Partido: Independiente vs. Mushuc Runa

Hora: 14:00

Estadio: Banco Guayaquil

Ciudad: Chillo-Jijón



Partido: Guayaquil City vs. Cumbayá

Hora: 16:30

Estadio: Christian Benítez

Ciudad: Guayaquil



Partido: Gualaceo vs. Barcelona

Hora: 19:00

Estadio: Jorge Andrade Cantos

Ciudad: Azogues ​

26 de febrero

Partido: Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Hora: Bellavista

Estadio: 14:00

Ciudad: Ambato



Partido: Aucas vs. El Nacional

Hora: 16:30

Estadio: Gonzalo Pozo Ripalda

Ciudad: Quito



Partido: Emelec vs. Libertad

Hora: 19:00

Estadio: George Capwell

Ciudad: Guayaquil

27 de febrero

Partido: Delfín vs. Orense

Hora: 19:00

Estadio: Jocay

Ciudad: Manta

Aucas buscará el bicampeonato

Aucas, campeón de la LigaPro 2022, tiene la oportunidad de buscar el bicampeonato, algo que solo cinco clubes ecuatorianos han conseguido.

Los bicampeones en Ecuador:

Barcelona (1970,1971; 1980, 1981)

(1970,1971; 1980, 1981) Emelec (1993,1994; 2001,2002; 2013, 2014, 2015)*

(1993,1994; 2001,2002; 2013, 2014, 2015)* El Nacional (1976,1977, 1978; 1982, 1983, 1984; 2005, 2006)**

(1976,1977, 1978; 1982, 1983, 1984; 2005, 2006)** Liga de Quito (1974-1975; 1998,1999)

(1974-1975; 1998,1999) Deportivo Quito (2008, 2009)

* Emelec fue tricampeón: 2013, 2014 y 2015.

** El Nacional es el único bitricampeón, pues ganó títulos seguidos en 1976, 77 y 78, además en 1982, 83 y 84.

Los equipos campeones de Ecuador

Títulos de los clubes ecuatorianos en la Serie A:

Barcelona, 16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020)

16 títulos (1960, 63, 66, 70, 71, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 2012, 2016, 2020) Emelec, 14 títulos (1957, 61, 65, 72, 79, 88, 93, 94, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2017)

El Nacional , 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006)

, 13 títulos (1967, 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 92, 96, 2005, 2006) Liga de Quito, 11 títulos (1969, 74, 75, 90, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010, 2018)

Deportivo Quito , 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011)

, 5 títulos (1964, 1968, 2008, 2009, 2011) Everest, 1 título (1962)

Olmedo , 1 título (2000)

, 1 título (2000) Deportivo Cuenca, 1 título (2004)

Delfín , 1 título (2019)

, 1 título (2019) Independiente del Valle, 1 título (2021)

Aucas, 1 título (2022)

