Bustos se va de BSC con saldo positivo de puntos

Redacción Bendito Fútbol (I)

En dos años que estuvo al frente del Barcelona Sporting Club, el DT Fabián Bustos alcanzó un rendimiento positivo, con un 57% de los puntos disputados. El argentino será el nuevo estratega del Santos de Brasil.

​En total estuvo al frente de los amarillos en 92 partidos. Ganó 45, empató 23 y perdió 24. BSC Marcó 138 goles y recibió 83 en contra. Bustos se va con un título de campeón de la LigaPro en 2020 y con una semifinal de la Copa Libertadores de 2021.



En el 2020 logró la corona 16 para el Barcelona SC luego de empatar con Liga de Quito y obtener el título en los penales en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En ese escenario jugó 32 partidos, ganó 16, empató 12 y perdió cuatro. Marcó 46 goles y recibió 21.



En el 2021 el rendimiento no fue el esperado. Fue el inicio del rechazo de buena parte de los hinchas que reclamaban un juego más ofensivo a la hora de encarar el torneo local.



Ese año terminó en el cuarto puesto en la tabla acumulada. En 30 partidos, ganó 15, empató seis y perdió nueve. Anotó 51 goles y recibió 33. La curva descendente del rendimiento puso en peligro la participación de los canarios en la Libertadores 2022.

​

Me quedo con esta foto, éxitos en todo Fabián Bustos. pic.twitter.com/715lrt5JXv — león 🇩🇪 (@barcelona_boys) February 25, 2022

Número en la Libertadores

En el 2020 con jugadores como Fidel Martínez, Emmanuel Martínez, Damián Díaz y Byron Castillo logró acceder a la fase de grupos de la Libertadores tras superar las tres fases previas. Los ecuatorianos se convertían así en el primer equipo en lograrlo en todo el continente.



Dejó en el camino a Progreso (Uruguay), Sporting Cristal (Perú) y Cerro Porteño (Paraguay).



Ya en la fase de grupos no tuvo su mejor perfomance y quedó en el cuarto puesto en el Grupo A. Enfrentó a Flamengo, Independiente del Valle y Junior de Barranquilla. Logró una victoria y cinco derrotas. Marcó cuatro goles y recibió 12.



En el 2021 la historia sería radicalmente opuesta. Ganó el Grupo C por delante de Boca Juniors de Argentina, Santos de Brasil y The Strongest de Bolivia. En seis partidos consiguió cuatro victorias, un empate y una derrota. anotó 10 goles y recibió tres.



Luego en octavos de final dejó en el camino a Vélez Sarsfield de Argentina; en cuartos de final al Fluminense de Brasil; y, en la semifinal cayó ante e Flamengo de Brasil.



En el 2022 arrancó con pie derecho. En la primera fase eliminó al Montevideo City Torque.



En el partido de ida de la segunda fase le ganó 2-0 al Universitario en el estadio Banco Pichincha. Aún se está por definir si dirigirá al ‘Ídolo del Astillero’ en la revancha del 2 de marzo en Lima.