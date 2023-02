Brighton igualó con Crystal Palace, con asistencia y gol anulado de Pervis Estupiñán

El Brighton de tres ecuatorianos y el Crystal Palace empataron 1-1 por la Premier League. El choque estuvo marcado por un gol anulado a Pervis Estupiñán y el regreso de Moisés Caicedo a la titularidad.

El conjunto de las 'Gaviotas' visitaba Selhurst Park en Londres con las aspiraciones de perpetuar su racha ganadora y poner aún más presión en la mitad alta de la tabla. El equipo de Robert De Zerbi se encuentra en pelea por clasificar a torneos internacionales.



En la fecha previa, el cuadro de Sussex había vencido de manera agónica al Bournemouth. En aquel compromiso, Jeremy Sarmiento puso una asistencia en los minutos finales para el cabezazo de Kaoru Mitoma.



Para esta ocasión, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo fueron considerados en el once titular, Sarmiento también tuvo minutos, pero volvió a ingresar desde el banco de suplentes.

Durante la primera mitad del encuentro, el conjunto del sur de Londres sufrió un asedio permanente de la escuadra portuaria. Alexis Mac Allister y Mitoma fueron quienes mayores estragos causaron con sus disparos y sus incursiones dentro del área.



Desde el centro del campo, Moisés Caicedo organizaba y distribuía. En el andarivel zurdo, Pervis Estupiñán se mantenía en la contención y generaba buenas chances al momento de pasar al ataque. Ambos tricolores también se complementaban entre sí.

