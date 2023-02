El VAR le negó un gol a Pervis Estupiñán con el Brighton

Pervis Estupiñán, titular con el Brighton. Foto: Twitter del jugador

Pervis Estupiñán estuvo a punto de anotar su primer gol de la temporada con el Brighton. Pese a que envió el balón al fondo de las redes, el VAR lo anuló.

La acción se produjo en el choque entre el equipo de Sussex y el Crystal Palace. El conjunto en el que milita el lateral tricolor junto con tres compatriotas visitaba la capital británica en el Selhurst Park.



Como es habitual en los últimos partidos, las 'Gaviotas' alinearon a Pervis Estupiñán en el andarivel zurdo. Este se asoció con el japonés Kaoru Mitoma, quien se ubicó como puntero en el mismo costado.



En los momentos que había pasado al ataque, el futbolista surgido en Liga de Quito mostró insinuaciones para llegar al área rival. A los 22 minutos brindó una buena habilitación que pudo terminar en gol, sin embargo, la concreción de la jugada no fue la deseada.



A los 34 minutos de juego, el defensa volvió a aparecer y, en esta ocasión, el destino parecía sonreirle. El futbolista pasó hacia el ataque y se encontró con una oportunidad inmejorable.



Había formado parte de la jugada y acompañaba, cuando Pascal Grob tuvo la pelota en su poder, el ecuatoriano ingresó al área por el callejón central. El volante alemán no dudó en trazar el pase corto y en diagonal para que Estupiñán encuentre la pelota.



El seleccionado ecuatoriano recibió en el el esférico, lo paró y enseguida sacó un remate de pierna derecha con el borde interno de su botín. Fue a colocar. Vicente Guatia no atinó a volar y tan solo fue un espectador de lo que parecía ser el primer tanto del encuentro.

¡LA TECNOLOGÍA DIJO QUE NO!

Espectacular definición de Pervis Estupiñán, pero en la revisión del VAR estaba fuera de lugar. No contó el gol del Brighton y todo sigue 0-0 ante Crystal Palace.



▶️ No te pierdas la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en #StarPlusLA. pic.twitter.com/8efqM2Oa4L — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 11, 2023

El VAR impidió el festejó

Una vez que el balón ingresó en el arco, Estupiñán y sus compañeros le lanzaron al festejo. El árbitro Michael Oliver y los jueces de línea no habían advertido ningún fuera de juego.



La jugada parecía ser lícita, sin embargo, antes de que se reanude el juego, Oliver recibió el llamado de los auxiliares de video. La pantalla del estadio mostró que se revisaba una posible posición adelantada.



En las imágenes analizadas, dado el ángulo de la cámara, daba la impresión de que Pervis Estupiñán estaba habilitado. Las líneas dijeron lo contrario y el marcador se mantuvo en 0-0.

