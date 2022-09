En Brasil investigan a tres futbolistas por una denuncia de violación

Imagen referencial de un encuentro de fútbol. En Brasil investigan a futbolistas por una denuncia de violación. Foto: EFE

Agencia EFE

La Policía investiga al delantero argentino Lucas Delgado y a dos de sus compañeros brasileños del Botafogo de Ribeirao Preto por presuntamente violar a una mujer en un hotel de Río de Janeiro, informaron este jueves 29 de septiembre del 2022 fuentes oficiales.

El club del interior de Sao Paulo ha decidido rescindir el contrato de Delgado y castigar, de manera preventiva, a Eduardo Hatamoto y Joao Diogo "por una infracción disciplinaria" hasta que finalice la investigación, según informó en una nota.

El suceso ocurrió en la madrugada del lunes, en el marco de las celebraciones de la plantilla del Botafogo-SP tras confirmar su ascenso a la Segunda División del Campeonato Brasileño.

Los jugadores decidieron festejar en una discoteca de Río de Janeiro, donde Delgado conoció a una mujer con la que después se fue al hotel.

En declaraciones al grupo Globo, la supuesta víctima afirmó que consintió tener relaciones sexuales con el atacante argentino de 27 años, pero se quejó de que éste no usara preservativo.

Según su testimonio, horas más tarde entraron en el cuarto los otros dos compañeros de Delgado, que la habrían agredido física y verbalmente, y forzado a tener sexo con ellos.

"Los dos entraron. Entonces empezaron a querer tocarme. Yo diciendo que no, que no quiero. No quiero. Fue entonces cuando uno me dio un mordisco en el pecho", relató.

La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer el caso, que corre bajo secreto de la justicia.

En una nota, señaló que un grupo de agentes fue hasta el hotel para conversar con los trabajadores del hotel y solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Por su parte, la víctima fue sometida a un examen de cuerpo de delito, de acuerdo con la información.

El Botafogo de Ribeirao Preto reafirmó en su comunicado "su repudio a toda y cualquier forma de violencia y acoso, especialmente contra las mujeres", y que "contribuirá en la verificación de los hechos y responsabilidades".