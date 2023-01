Barcelona cambia de rival y jugará contra Miami United

Hinchas del Barcelona acudieron a la práctica y se tomaron fotos con los jugadores, en Estados Unidos. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Barcelona SC encontró un nuevo rival como parte de su gira por Estados Unidos. Los canarios tenían previsto enfrentarse al Atlas mexicano, pero ese encuentro fue cancelado.

Ahora jugarán ante el Miami United. El horario se mantiene. El partido se jugará el miércoles 18 de enero de 2023, a las 19:15.

Atlas no logró solucionar cuestiones logísticas, por lo que el club no podía llegar a tiempo a Estados Unidos.



Pese a los impedimentos, Barcelona SC ya encontró otro rival para disputar un compromiso en el mismo horario y no afectar el cronograma pactado del equipo.



Según la periodista, Flor Alfaro Moreno, el club guayaquileño se enfrentará con el Miami United, equipo que juega en la National Premier Soccer League (segunda división en Estados Unidos). El encuentro será a puertas cerradas.

Barcelona y la pretemporada en Estados Unidos

La delegación de los canarios arribó hacia el país norteamericano con 20 jugadores. Asimismo, el equipo espera que este número aumente, pues Jaison Mina y Agustín Rodríguez (Uruguay) no pudieron trasladarse debido a su visado y se juntarán posteriormente.



Problemas con su visa no les permitió tomar el vuelo hacia el norte del continente, sin embargo, desde el departamento de comunicación de Barcelona se indicó que en los próximos días Agustín Rodríguez y Jason Mina viajarán.



El viaje de Agustín Rodríguez y Jason Mina está programado para el jueves 19 de enero, por lo que no estarán presente en el primer partido de preparación que Barcelona ante el Miami United.



Partidos de Barcelona SC

Partido: Barcelona vs. Herediano.

Fecha: 21 de enero de 2022.

Hora: 19:15.



Partido: Barcelona vs. F.C. Dallas.

Fecha: 25 de enero de 2022.

Hora:19:15.

