¿Qué pasa en Aucas, tras la sanción del DT César Farías?

César Farías, DT de Aucas durante una rueda de prensa. Foto: @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol (D)

El DT de Aucas César Farías fue sancionado con un año y dos meses por agredir a dos jugadores del Delfín. ¿Qué harán en Aucas ante esta situación?

Manolo Illescas, director deportivo de Aucas, conversó con El Comercio y Bendito Fútbol sobre la situación que tiene que afrontar el club en su banquillo.



Con respecto a quien se hará cargo del club, tras la sanción de Farías, el dirigente confirmó que "aún no se ha visto nada".



"No existe una decisión tomada con respecto a ese tema. Recién vamos a analizar y cuando sea oficial, el departamento de comunicación lo informará", explicó Illescas.



Actualmente, el primer equipo de Aucas se encuentra entrenando con normalidad en su complejo deportivo y desde el club aún no han comunicado nada sobre la suspensión de César Farías.



César Farías fuertemente sancionado

A César Farías, DT de Aucas, se le acabó la temporada tras recibir una doble sanción de la LigaPro, tras agredir a dos jugadores de Delfín.



El miércoles 14 de junio de 2023 la LigaPro publicó en sus redes sociales el acta de sanciones de la fecha 14 de la primera fase, elaborado por el Comité de Disciplina.



El mencionado Comité de Disciplina decidió imponer una primera sanción de dos meses por conducta violenta y otra de un año calendario por agredir a un rival.



Con esta sanción a César Farías se le acaba la temporada y Aucas se verá en la obligación de buscar un reemplazo para el entrenador que en el 2022 los llevó al título de la LigaPro.

