El DT de Aucas César Farías lloró después de la victoria ante Barcelona

César Farías lloró al ser entrevistado en la cancha del estadio Monumental de Guayaquil, después del triunfo del Aucas ante Barcelona la noche del 6 de noviembre del 2022. Conmovido, el DT recordó a su familia y a su nieto a quién todavía no conoce. A ellos espera dedicarles el campeonato con el cuadro oriental.

Con solitario gol de Édison Vega, Aucas venció a los canarios y está a un paso de ser el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.



Al terminar el encuentro, el venezolano César Farías atendió a ESPN para una entrevista después del partido. Durante una de las preguntas, al estratega se le quebró la voz y soltó varias lágrimas mientras recordaba a su familia y su pasado en Venezuela.



“Sé que en Venezuela nos están viendo. Yo nací en un pueblo pequeñito y muy temprano perdí a mi hermanita. Mis padres fueron unos luchadores que me enseñaron a luchar y yo escogí esta profesión, teniendo el apoyo de todos. Estos momentos hay que disfrutarlos y dedicárselos a ellos”, expresó Farías, con lágrimas que corrían por sus mejillas.

"A mi nieto no lo he conocido. Ya la otra semana, Dios mediante, lo vamos a ir a conocer. Ojalá le pueda decir que su abuelo fue campeón cuando él nació porque de los campeones no se olvida nadie. Discúlpeme que me haya quebrado y me haya ido por otro lado", fueron las palabras, con la voz quebrada, del estratega venezolano.

César Farías felicitó al rival y a su afición

La previa de la final de ida tuvo varios inconvenientes. El principal fue el cambio de horario del partido por el estado de excepción que anunció el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por los actos de violencia que acontece la ciudad.



César Farías destacó y felicitó al público que acudió al estadio a alentar a Barcelona SC por su comportamiento en un partido tan importante como lo es una final.



“Quiero felicitar a toda esa gente de Guayaquil, ya que no hay violencia, alentaron a su equipo y respetaron al rival. Parecía un partido de Eliminatoria y eso habla muy bien del fútbol ecuatoriano”, añadió.

No hay tiempo para festejos

Consiente de que aún falta por jugar 90 minutos en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, César Farías dijo que no celebrará y hay que esperar el momento indicado.



“Tenemos que jugar 90 minutos con los pies sobre la tierra […]. Celebraciones nada, hay que hacer las cosas correctamente y hoy luchamos como teníamos que hacerlo. El fútbol recompensa a quien realiza las pequeñas tareas y estos muchachos se lo merecen”, señaló Farías.

