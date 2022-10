Agustín Delgado se queja por pagar para ver a la selección de Ecuador

Agustín Delgado en el partido de clasificación de Ecuador al Mundial de Fútbol de Alemania 2006. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

Agustín Delgado sostuvo que no se valora lo que han realizado los exseleccionados por el país. El exdeportista no concibe la idea de que deba cancelar sus boletos para ver los partidos de la selección de Ecuador.

El 'Tin' Delgado fue uno de los futbolistas más destacados dentro del balompié nacional, así como a nivel de selección. Dentro de la Tri anotó goles vitales para la clasificación hacia el primer Mundial de Corea - Japón en 2002.



Entre sus reconocimientos también ostenta la distinción de ser el segundo máximo artillero del equipo nacional con 35 goles. Énner Valencia, actual delantero del conjunto, lo supera con dos tantos.



En el Mundial de Alemania 2006, Delgado también estuvo presente y formó una dupla junto con Carlos Tenorio. En aquella edición del campeonato, la Tri avanzó hacia los octavos final y tuvo su mejor participación.



No cabe duda de que Agustín Delgado ha sido uno de los mejores delanteros de Ecuador y él también es consciente de ello. Por tal razón, el ya retirado deportista no concibe la idea de que debe cancelar sus boletos para ver los partidos de la Tri.



En diálogo con el programa La Cancha de Artefacta, este mostró su malestar. "Para un partido de la selección tenemos que pagar. Nos han alejado de las canchas. Pasa algo raro, uno va a cualquier estadio y tiene que pagar. Realmente es triste y uno no va porque es una falta de respeto y reconocimiento a lo que hemos hecho. No hemos tenido contacto (con los actuales futbolistas de la Tri)" dijo el 'Tin'. ​

Agustín Delgado brilló en clubes

Delgado contó con una extensa trayectoria en clubes a nivel nacional y obtuvo campeonatos. De igual forma, en su momento, fue uno de los contados representantes ecuatorianos en el extranjero.



Entre sus títulos cuenta con tres campeonatos nacionales en equipos distintos. El primero lo obtuvo con El Nacional en 1996; el segundo, con Barcelona en 1997; y el tercero, con Liga de Quito en 2007. Con los albos también consiguió la Copa Libertadores.



A nivel internacional obtuvo la Liga Mx y la Concachampions con el Necaxa. En el exterior, además, defendió la casaca del Deportivo Independiente Medellín de Colombia y el Southampton de Inglaterra.

