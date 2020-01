Vinculación de Wendy Villón en El Nacional y desintegración del campeón femenino genera críticas en Cuenca

LEA TAMBIÉN

Las críticas en contra del Directorio del Deportivo Cuenca invaden las redes sociales, desde la tarde del miércoles 8 de enero del 2020, tras conocer que la entrenadora Wendy Villón firmó contrato con El Nacional. Ella, con el equipo colorado, terminó el 2019 como campeona de la Superliga Femenina de Fútbol.

Villón y sus dirigidas no renovaron sus contratos para este año porque la dirigencia no les paga los premios acordados por el título nacional y por su participación en la Copa Libertadores Femenina. El reclamo es por un monto total de USD 25 000, a ser repartido entre las futbolistas y el cuerpo técnico.



Vale anotar que, los sueldos del plantel de jugadoras y del cuerpo técnico los cubrió en su totalidad la empresa Club Seguros, uno de las principales auspiciantes del equipo masculino. Por eso, no hay problemas en ese aspecto. El club pagaba el costo del arriendo de una casa para las futbolistas de otras ciudades y del departamento de la adiestradora.

Entre las taquillas de semifinales y la final y el premio de CONMEBOL por la Libertadores, Las Leonas generaron más de $60.000; valor que alcanzaba de sobra para pagar los premios ofrecidos. Los incumplimientos y ahora el desconocimiento de la deuda ($25.000) por parte de (1/2) pic.twitter.com/uYBafylELH — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) January 8, 2020



En entrevista con el programa deportivo Área 88 de la radio cuencana FM88, Villón contó que la dirigencia canceló el premio por llegar a semifinales. “No nos han pagado los USD 18 000 del premio por ser campeonas y los USD 7 000 de la Conmebol por la Libertadores, que fue ofrecido como viáticos para las chicas”.



La entrenadora guayaquileña aseguró que la dirigencia cuencana fijó para el 30 de noviembre de noviembre del 2019 como fecha tope el pago del premio con el propósito de empezar a firmar los contratos desde diciembre. Incluso se había programado iniciar la pretemporada el 16 de enero.

Villón anticipó que ha solicitado la contratación de algunas de las jugadoras que integraron el equipo campeón para que formen parte de El Nacional. En la lista constan las cuencanas Tatiana Bermeo y Kareli Alvarado. Una de las campeonas: la ítalo ecuatoriana Gianinna Lattanzio jugará en el conjunto femenino del Independiente del Valle.



Mauricio Vintimilla, quien es presidente de la Comisión de Fútbol Femenino del club desde hace tres semanas, dijo que se sorprendió al conocer que Villón firmó con El Nacional. Él aseguró que para las 14:00 de este jueves 9 de enero del 2020 estaba prevista una reunión en Cuenca con el representante de Villón, que es Segundo Matamba.



El dirigente adelantó que el club reconoce la deuda del premio por el título alcanzado en la Superliga Femenina de Fútbol. Pero, no existe un documento firmado por el Directorio sobre el premio de la participación en la Copa Libertadores Femenina.