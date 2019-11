Universidad Católica perdió y su clasificación a Copa Libertadores depende de otros resultados

LEA TAMBIÉN

El América de Quito se despidió de la Serie A con un resultado sorpresivo. El ‘verdolaga’, ya descendido a la Serie B, ganó 1-0 a la Universidad Católica, este sábado 2 de noviembre del 2019, en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 30 del campeonato nacional LigaPro. Con un gol de Daniel Valencia, a los 67 minutos, la Católica perdió la gran oportunidad de terminar en el segundo lugar y clasificarse a la Copa Libertadores después de 40 años.

El DT Santiago Escobar dijo que era el partido más importante para U. Católica en los últimos 40 años, pero no logró el resultado esperado. La ‘Chatoleí’ necesitaba un triunfo para garantizar su clasificación, pero perdió. Ahora depende de otros resultados para terminar en el segundo lugar de la tabla.



La ausencia de los delanteros Bruno Vides y del goleador paraguayo Luis Amarilla se sintieron en el partido. Católica atacó, pero le faltó serenidad al momento de definir. La mejor oportunidad en el primer tiempo estuvo en los pies de Bryan Oña. El volante solo frente al arco no atinó a empujar la pelota. En el primer tiempo, el América avisó con un remate de Janus Vivar que topó en el poste y no entró.



Luego, en la etapa complementaria, la ansiedad y el nerviosismo ganaron a los camarattas. Atacaron, pero sin claridad y faltó tranquilidad en los últimos metros. En uno de los ataques del América, Valencia remató desde afuera, la pelota se desvió en un zaguero y terminó en las redes para el 1-0. En el cierre América se defendió como pudo y sostuvo el triunfo.



¿Qué necesita Católica para clasificarse? Un cruce de resultados. Primero que empaten Independiente del Valle y Delfín. Luego deberá esperar el resultado de Barcelona SC contra Delfín. Un triunfo amarillo desplazará a los canarios del segundo lugar. El conjunto dirigido por Santiago ‘Sachi’ Escobar alcanzó 53 puntos en la fase regular del torneo.

El partido fue dirigido por el árbitro Álex Cajas y estuvo asistido por Christian Lescano y Andrés Tola. El cuarto árbitro fue Diego Macías y el comisario fue Nicolás Vega.

Alineación del América de Quito:

#Titulares:



12. Rodrigo Perea

8. Nicolás Dávila

5. Franklin Carabalí

25. Santiago Mallitasig

2. Joao Chasing

20. Jader Zambrano

11. José Cifuentes

30. Janus Vivar

17. Daniel Valencia

13. Iván Trelles

16. Ronny Medina



VAMOS CEBOLLITAS! ⚽️💪🏼💚 pic.twitter.com/nxZp9DeQZc — América de Quito (@CDAmericaQuito) November 2, 2019



Alineación de Universidad Católica: