La UEFA abre expediente a Cristiano Ronaldo por conducta inadecuada

La UEFA ha abierto un expediente disciplinario al portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, por los gestos que hizo tras eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League.

Según informa este lunes, 18 de marzo del 2019, la UEFA este expediente se abre de acuerdo al artículo 55 del Reglamento de Ética y Disciplina tras la investigación llevada a cabo por un inspector.



Los cargos contra Cristiano, según la comunicación del organismo europeo, son conducta inadecuada.



El Comité de Control, Ética y Disciplina tomará una decisión sobre este caso el próximo 21 de marzo.



Cristiano Ronaldo fue protagonista con un triplete para eliminar al Atlético y, al acabar el partido, lo celebró con un gesto obsceno, imitando, de manera evidente, el que había realizado en la ida el técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone.

En ese caso, la UEFA sancionó al 'Cholo' Simeone con 20 000 euros (USD 22 690,90) por conducta inapropiada.



Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, aseguró el pasado sábado, 16 de marzo del 2019, que no teme que el portugués Cristiano Ronaldo sea sancionado por el gesto que hizo y que confiaba en que pueda participar sin problemas en la eliminatoria de cuartos ante el Ajax de Amsterdam.



"Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42 000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", afirmó Allegri en la rueda de prensa previa al cruce liguero contra el Génova.