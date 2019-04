7 emisoras quiteñas anunciaron que no transmitirán la Copa América de Brasil

LEA TAMBIÉN

La crisis económica impedirá que emisoras deportivas de Quito transmitan en vivo la Copa América Brasil 2019. Así lo anunciaron siete estaciones a través de un comunicado conjunto, este viernes 5 de abril del 2019.

"Los representantes de los medios de comunicación firmantes (....) debido a la realidad económica del país y a los altos costos de los derechos de transmisión de la Copa América (...) de manera conjunta (...) hemos resuelto no transmitir este evento", explicó el comunicado.



Área Deportiva, Radio Positiva, Cobertura, Mach Deportes, La Red, Sonorama y La Radio Redonda, estaciones distribuidas en AM y FM, lanzaron este comunicado. Sin embargo, desearon a la Selección, que participará comandada por el DT Hernán 'El Bolillo' Gómez, "el mayor de los éxitos" en el certamen regional.



"Lamentar profundamente que esta vez la Tricolor no jugará en nuestras canchas", concluyó el comunicado.