11 suspendidos en los partidos de vuelta de cuartos de final de la LigaPro 

El inicio de los 'playoffs' en el torneo LigaPro 2019 fue polémico y dejó 11 suspendidos, entre jugadores, técnicos y colaboradores de los clubes por los incidentes registrados en la cancha. Algunas de estas imágenes no se observaron en directo porque no fueron transmitidas por la TV.

LigaPro detalló el acta de sanciones, en la que más complicado quedó el club Macará, ya que no contará con el volante-lateral- Galo Corozo por suspensión de una fecha. Según detalló el ente, fue "por demorar en salir del campo de juego durante la sustitución".



El elenco ambateño se medirá con Delfín en las semifinales del torneo. Este domingo 1 de diciembre será el cotejo de ida en el estadio Jocay. Los cetáceos no cuentan con suspendidos.



La sanción más fuerte de la jornada recayó en el defensor Luis Fernando León, del Independiente del Valle, quien habría empujado a uno de los asistentes del cuerpo arbitral que dirigió ante Delfín. Le determinaron tres meses.



Todas las acciones polémicas no se pudieron observar en las transmisiones de televisión, ya que GolTV, la dueña de los derechos, evitó mostrar esas imágenes.



Además, se dieron otros sancionados detallados a continuación:

Universidad Católica

Jesi Godoy: Suspensión de un partido por impedir opción de gol (tarjeta roja).



Independiente del Valle

Cristian Pellerano: Suspensión de dos partidos por insultos al árbitro finalizado el partido.



Alan Franco: Suspensión de dos partidos por insultos al árbitro finalizado el partido.



Luis León: Suspensión de tres meses por empujar al comisario de juego finalizado el partido.



AT Mateo Sánchez: Suspensión de tres fechas por insultos al árbitro finalizado el partido.



Martín Anselmi: Suspensión de 3 fechas por insultos al árbitro finalizado el partido.



Macará

Galo Corozo: Suspensión de un partido por demorar en salir del campo de juego durante la sustitución.



Alejandro Manchot: Conducta violenta (tarjeta roja).



D.T. Fiallos: Tres fechas de suspensión por agredir a jugador del equipo contrario.



Emelec

Gabriel Cortéz: Suspensión de dos partidos por conducta violenta (tarjeta roja).



A.T. Diego Carranza: Suspensión de tres fechas por insultos al árbitro.



DT Ismael Rescalvo: Suspensión de tres fechas por insultos al árbitro.



Cabe recordar que en los cotejos de ida ya hubo otros suspendidos por incidentes al final del cotejo, como el uruguayo Rodrigo Aguirre, de Liga Quito, a quien sancionaron con tres meses y un partido.